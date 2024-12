Atalanta e Milan se enfrentam nesta sexta-feira (6), em jogo válido pela 15ª rodada da Serie A. A bola às 16h45 (de Brasília), no Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo, com transmissão de ESPN e Disney+. La Dea ocupa a vice-liderança do Campeonato Italiano, com 31 pontos, enquanto os Rossoneri ocupam a sétima colocação, com 22 pontos. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre o jogo entre Atalanta e Milan (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Atalanta x Milan

15ª RODADA- SÉRIE A

📆 Data e horário: sexta-feira, 6 de dezembro de 2024, às 16h45 (de Brasília);

📍 Local: Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo, na Itália;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATALANTA (Técnico: Gian Piero Gasperini)

Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

MILAN (Técnico: Paulo Fonseca)

Maignan; Emerson, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Rafael Leão; Morata.

