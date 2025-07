Arsenal e Tottenham terão os caminhos cruzados em um amistoso internacional preparatório para a temporada 2025/26. A partida será realizada nesta quinta-feira (31), às 08h30 (de Brasília), no Kai Tak Sports Park, em Hong Kong; a transmissão é da ESPN Brasil (TV fechada) e Disney+ (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+

Ficha do jogo ARS TOT Pré-temporada Amistoso internacional Data e Hora Quinta-feira, 31 de julho, às 08h30 (de Brasília) Local Kai Tak Sports Park, em Hong Kong Árbitro Onde assistir

Arsenal 🔴

O Arsenal chega para o amistoso visando integrar seus novos reforços ao time. Entre as principais contratações da equipe nesta janela estão os atacantes Viktor Gyökeres e Noni Madueke; meio-campistas Martín Zubimendi e Christian Nørgaard, além do zagueiro Cristhian Mosquera. Na última temporada da Premier League, a equipe de Mikel Arteta terminou como vice-líder, somando 74 pontos. Agora, os Gunners têm como meta conquistar seu primeiro título inglês em 22 anos, e buscar a inédita taça da Champions League.

Viktor Gyökeres, reforço do Arsenal para 2025/26 (Foto: Divulgação/Arsenal)

Tottenham ⚪

O Tottenham está na pré-temporada a fim de testar os novos nomes e consolidar sua identidade tática sob comando do recém-chegado Thomas Frank. Entre as principais contratações da equipe nesta janela estão os atacantes Mohammed Kudus e Mathys Tel, além do zagueiro Kevin Danso. Os Spurs encerraram a temporada com desempenho abaixo das expectativas, finalizando a liga nacional na 17ª colocação, com apenas 38 pontos somados. A nível continental, o clube levantou a taça da Europa League, resultado que pôs fim a um longo jejum de títulos.

Mohammed Kudus, reforço do Tottenham para 2025/26 (Foto: Divulgação/Tottenham)

Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):

ARSENAL 🆚 TOTTENHAM

Amistoso Internacional 2025

📆 Data e horário: quinta-feira, 31 de julho, às 08h30 (de Brasília)

📍 Local: Kai Tak Sports Park, Hong Kong

👁️ Onde assistir: ESPN Brasil (TV fechada) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

Kepa Arrizabalaga; Ben White, William Saliba, Cristhian Mosquera, Oleksandr Zinchenko; Ethan Nwaneri, Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Martinelli.

❌ Desfalques: Riccardo Calafiori, Jurrien Timber e Gabriel Magalhães.

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)

Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence; James Maddison, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr; Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Heung-min Son.

❌ Desfalques: Bryan Gil, Manor Solomon, Dejan Kulusevski, Radu Drăgușin e Destiny Udogie.

