Ceará e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (23), em jogo da 16ª rodada da Série A. A bola rola às 19h00 (de Brasília), no Castelão. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere.

O Vozão está na 11ª posição, com 18 pontos, três abaixo do Mirassol, que ocupa a 7ª posição, com 21 pontos, a quatro de entrar no G-6.

Ceará x Mirassol CEA MIR 16ª rodada Série A do Brasileiro Data e Hora Quarta-feira, 23 de julho de 2025, às 19h00 (de Brasília) Local Catelão (CE) Árbitro Lucas Casagrande (SC) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR) Var Rodolpho Toski Marques (PR) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Ceará perdeu na última rodada para o Internacional por 1 a 0, fora de casa. O Vozão chega com duas derrotas seguidas, após ter vencido o clássico contra o Fortaleza, na volta da parada para o Mundial de Clubes.

Para o jogo, o técnico Léo Conde não poderá contar com o lateral-esquerdo Matheus Bahia, suspenso.

O Mirassol vem de uma excelente vitória por 3 a 0 sobre o Santos, em casa, e segue uma série invicta de seis jogos, com 4 vitórias e 2 empates.

O treinador Rafael Guanaes não poderá contar com Lucas Ramon e João Victor, suspensos.

Confira as informações do jogo entre Ceará e Mirassol

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X MIRASSOL

16ª RODADA - SÉRIE A DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Quarta-feira (23), às 19h00 (horário de Brasília)

📍 Local: Catelão (CE)

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (SC)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ (Técnico: Léo Conde)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Daniel Borges, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Yago Felipe (Negueba); Edson Carioca e Chico da Costa.

