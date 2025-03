Arminia x Bayer Leverkusen: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo ARM BAY Copa da Alemanha Semifinal Data e Hora terça-feira, 1° de abril de 2025, às 15h45 (de Brasília) Local Schuco Arena, em Bielefeld (ALE) Árbitro Onde assistir

Arminia Bielefeld e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta terça-feira (1), às 15h45 (de Brasília), no Schuco Arena, em Bielefeld. O confronto é válido pela semifinal da Copa da Alemanha e terá a transmissão oficial da ESPN 2 (TV fechada) e Disney+ (streaming).

O Bayer Leverkusen chega como favorito para a decisão da copa. O time venceu todos os jogos do torneio, inclusive se classificando contra o Bayern de Munique nas oitavas de final. Comandado por Xabi Alonso, o clube venceu nas suas últimas partidas e busca a vitória para manter a boa sequência.

Tratado como supresa na decisão, o Arminia Bielefeld, time da 3° divisão do Campeonato Alemão fez uma ótima campanha no torneio até agora. O clube passou por clubes grandes da primeira divisão como Hannover, Union Berlin, Freiburg e Werder Bremen até chegar as semifinais, onde terá o confronto mais desafiador do campeonato.

Tudo sobre o jogo entre Arminia Bielefeld e Bayer Leverkusen (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

ARMINIA BIELEFELD x BAYER LEVERKUSEN

SEMIFINAL - COPA DA ALEMANHA



📆 Data e horário: terça-feira, 1° de abril de 2025, às 15h45h (de Brasília);

📍 Local: Schuco Arena, Bielefeld (ALE);

📺 Onde assistir: ESPN 2 (TV fechada) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ARMINIA BIELEFELD (Técnico: Michel Kniat)

Thomas Kersken; Félix, Louis Oppie, Schneider, Christopher Lannert; Russo, Marius Worl, Corboz; Schreck, Grodowski, Julian Kaina

BAYER LEVERKUSEN (Técnico: Xabi Alonso)

Hradecky; Tah, Andrich e Hincapié; Frimpong, Palacios, Xhaka e Grimaldo; Adli, Buendía e Patrick Schick.