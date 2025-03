Atlético-MG: Hulk vai a campo e retorno está próximo

A três dias do segundo jogo decisivo do Campeonato Mineiro, contra o América, sábado (15), às 16h30, no Mineirão, o atacante Hulk, do Atlético-MG, demonstra estar cada vez mais em condições de voltar a vestir a camisa do Galo. O jogador não participou do primeiro jogo, quando o Atlético-MG goleou o Coelho por 4 a 0 e colocou as duas mãos na taça – falta agora somente levantá-lo. Para ser hexacampeão mineiro, a equipe do técnico Cuca pode até perder por três gols de diferença.

No treino técnico-tático realizado pelos jogadores do Atlético-MG, nesta quarta-feira (12), na Cidade do Galo, Hulk participou de parte da atividade, depois de ter feito um trabalho individual. O clube informou que o atacante iniciou o processo de transição do Departamento Médico, na recuperação de contusão na coxa direita, sofrida na vitória por 2 a 0 sobre o Tombense, na Arena do Jacaré, no segundo jogo da semifinal do Mineiro, dia 22 de fevereiro.

Desde então, Hulk ficou de fora de dois jogos. Além da primeira partida contra o América, o atacante também não atuou na goleada sobre o Manaus por 4 a 1, pela segunda fase da Copa do Brasil, dia 5 – curiosamente, nas duas partidas em que o artilheiro da equipe ficou de fora, o Atlético-MG marcou quatro gols.

Hulk ficou de fora dos dois últimos jogos do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Técnico do Atlético-MG espera contar com Hulk 'o quanto antes'

Apesar das goleadas, o técnico Cuca ressaltou que Hulk faz falta ao time do Atlético-MG:

- Ele é muito importante, faz falta. Num jogo decisivo então nem se fala, a liderança, o jogo dele dentro de campo fazem muita falta. A gente quer que ele se recupere o quanto antes – afirmou Cuca, após a goleada sobre o América.

Os jogadores do Atlético-MG voltam a treinar nesta quinta-feira (13), pela manhã, e na sexta-feira (14) à tarde. O atacante Brahian Palacios, que está em negociação com o Vasco, segue em tratamento da contusão na coxa esquerda e faz atividade física à parte. No Departamento Médico do Galo estão os atacantes Cadu (joelho direito), Caio Maia (joelho direito) e Júnior Santos (panturrilha direita).