Atlético-MG vai garantir prêmio extra com título mineiro

A um passo de conquistar o hexacampeonato mineiro, o Atlético-MG vai garantir um prêmio extra pelo título. A patrocinadora principal do clube, a casa de apostas H2bet, terá de pagar ao clube mais de R$ 1,5 milhão, caso o Galo seja campeão mineiro de 2025.

Com a goleada por 4 a 0 sobre o América, na primeira partida da final, sábado (8), o Atlético-MG pode ser derrotado pelo Coelho por três gols de diferença para ficar com o título no segundo jogo decisivo, sábado (15), às 16h30, novamente no Mineirão. Se o América vencer por quatro gols de vantagem, haverá disputa de pênaltis.

O contrato assinado pelo Atlético-MG com a H2bet, no fim do ano passado, estabelece um valor fixo de R$ 180 milhões por três anos, com a possibilidade de passar dos R$ 200 milhões com os bônus por metas estabelecidas. Uma delas é a conquista do título do Campeonato Mineiro. A informação sobre o valor, que será pago de forma integral ao clube, foi divulgada inicialmente pelo “ge”.

Federação Mineira de Futebol não paga premiação às equipes do Estadual

O regulamento do Campeonato Mineiro não estabelece nenhuma premiação a ser paga pela Federação Mineira de Futebol ou pela emissora que detém os direitos de transmissão das partidas aos clubes, de acordo com a classificação final. Assim, o único valor que o Atlético-MG receberá será o estabelecido no contrato de patrocínio.

Depois de começar o Estadual com uma equipe alternativa, enquanto os titulares faziam a pré-temporada em Orlando (EUA), onde o time disputou a FC Series, a antiga Florida Cup, o Atlético-MG esteve ameaçado de ficar de fora até da semifinal. Foram quatro empates seguidos nas primeiras rodadas, incluindo o clássico contra o América, já com a equipe principal sob o comando do técnico Cuca.

No entanto, o Galo engrenou: venceu os quatro jogos restantes da primeira fase, os dois confrontos contra o Tombense pela semifinal, ambos por 2 a 0, e goleou o América no jogo de ida da decisão, praticamente garantindo o título.