Ficha do jogo NAS TAA 32º rodada Campeonato Saudita Data e Hora sexta-feira, 16 de maio, às 15h (de Brasília) Local Al Awwal Park, em Riade (SAU) Árbitro Onde assistir BandSports (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube)

Nesta sexta-feira, 16 de maio, o Al Nassr recebe o Al Taawoun pela 32ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. O jogo será realizado no Al Awwal Park, em Riade, com início previsto para às 15h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pelo BandSports (TV fechada) e pelo Canal GOAT (YouTube).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o título já fora de alcance, o Al Nassr entra em campo com um objetivo claro: garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Ásia. Atualmente, a equipe ocupa a terceira colocação com 63 pontos, mas a briga está acirrada. O Al Qadsiah, com 62 pontos, e o Al Ahli, com 61, estão logo atrás e ainda sonham com a vaga.

➡️Morre Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai e amante de futebol

Após um empate por 3 a 3 contra o Al Khlood na última rodada, o time de Cristiano Ronaldo busca se recuperar para manter a posição no topo da tabela e seguir firme na disputa por uma vaga continental. O técnico Stefano Pioli contará com desfalques importantes, como o meia Sami Al Najei, lesionado, e terá que apostar em uma boa exibição dos seus principais jogadores, incluindo o próprio CR7, para alcançar o objetivo.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Al-Nassr e Al-Taawoun pelo Campeonato Saudita (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

AL NASSR X AL TAAWOUN

32ª RODADA – CAMPEONATO SAUDITA 2024/25

📆 Data e horário: sexta-feira, 16 de maio, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Al Awwal Park, Riade (SAU)

📺 Onde assistir: BandSports (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL NASSR: Bento; Al Ghanam, Al Fatil, Alawjami, Boushal; Al Hassan, Brozovic, Otávio; Durán, Mané e Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli.

continua após a publicidade

AL TAAWOUN: Atiah; Mahzari, Andrei Girotto, Al Ahmad, Rivas; Sabiri, Mahdioui, Fajr; Al Kuwaykibi, Barrow e Martínez. Técnico: Mohammed Al-Abdali.