Al-Nassr x Al-Shabab: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pelo Campeonato Saudita

Confira todas as informações do duelo válido pela 16ª rodada

Riade (SAU)
Dia 16/01/2026
15:25
imagem cameraAl-Nassr x Al-Shabab: onde assistir pelo Campeonato Saudita (Foto: Arte/Lance!)
Al-Nassr e Al-Shabab se enfrentam neste sábado (12), às 14h30 (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Saudita. A partida será realizada na Kingdom Arena, em Riade (SAU), com transmissão ao vivo da SporTV 3 (TV fechada), BandSports (TV), Esporte na Band (YouTube) e Canal GOAT (YouTube). ➡️ Clique para assistir no Sportv

Ficha do jogo

NAS
SHA
16ª rodada
Campeonato Saudita
Data e Hora
Sábado, 17 de janeiro, às 14h30 (de Brasília)
Local
Al-Awwal Park Stadium, em Riade (SAU)
Árbitro
Mohammed Al-Huwaish
Onde assistir

O Al-Nassr chega pressionado após a derrota por 3 a 1 para o Al-Hilal, seu terceiro revés na temporada. A equipe saiu na frente com gol de Cristiano Ronaldo, mas não conseguiu manter a vantagem e sofreu três gols no segundo tempo. O resultado ampliou a sequência negativa para três tropeços consecutivos, cenário pouco comum para um time que vinha em posição de destaque no campeonato.

Do outro lado, o Al-Shabab vive um momento de recuperação. A equipe venceu o Neom SC por 3 a 2, em casa, resultado que interrompeu uma série de duas derrotas seguidas. Com o triunfo, o time ganhou fôlego na tabela e se manteve dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Tudo sobre o jogo entre Al-Nassr e Al-Shabab (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Al-Nassr 🆚 Al-Shabab
16ª rodada — Saudi Pro League
📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Al-Awwal Park Stadium, em Riade (SAU)
👁️ Onde assistir: SporTV 3 (TV fechada), BandSports (TV), Esporte na Band (YouTube) e Canal GOAT (YouTube)
🕴️Arbitragem: Mohammed Al-Huwaish

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al-Nassr (Técnico: Jorge Jesus)
Nawaf Al-Aqidi, Nawaf Boushal, Iñigo Martínez, Mohamed Simakan, Ayman Yahya, Marcelo Brozovic, Abdul Al-Khaibari, Ângelo Gabriel, Kingsley Coman, João Félix, Cristiano Ronaldo.

Al-Shabab (Técnico: Imanol Alguacil)
Marcelo Grohe, Moha Al-Thani, Wesley Hoedt, Josh Brownhill, Saad Balobaid, Unai Hernández, Vincent Sierro, Yacine Adli, Hammam Al-Hammami, Yannick Carrasco, Carlos Júnior.

Cristiano Ronaldo e João Félix celebram gol do Al-Nassr sobre o Al-Okhdood
Cristiano Ronaldo e João Félix celebram gol do Al-Nassr sobre o Al-Okhdood (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

