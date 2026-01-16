Al-Nassr x Al-Shabab: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pelo Campeonato Saudita
Confira todas as informações do duelo válido pela 16ª rodada
Al-Nassr e Al-Shabab se enfrentam neste sábado (12), às 14h30 (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Saudita. A partida será realizada na Kingdom Arena, em Riade (SAU), com transmissão ao vivo da SporTV 3 (TV fechada), BandSports (TV), Esporte na Band (YouTube) e Canal GOAT (YouTube). ➡️ Clique para assistir no Sportv
Ficha do jogo
O Al-Nassr chega pressionado após a derrota por 3 a 1 para o Al-Hilal, seu terceiro revés na temporada. A equipe saiu na frente com gol de Cristiano Ronaldo, mas não conseguiu manter a vantagem e sofreu três gols no segundo tempo. O resultado ampliou a sequência negativa para três tropeços consecutivos, cenário pouco comum para um time que vinha em posição de destaque no campeonato.
Do outro lado, o Al-Shabab vive um momento de recuperação. A equipe venceu o Neom SC por 3 a 2, em casa, resultado que interrompeu uma série de duas derrotas seguidas. Com o triunfo, o time ganhou fôlego na tabela e se manteve dois pontos acima da zona de rebaixamento.
Tudo sobre o jogo entre Al-Nassr e Al-Shabab (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Al-Nassr 🆚 Al-Shabab
16ª rodada — Saudi Pro League
📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Al-Awwal Park Stadium, em Riade (SAU)
👁️ Onde assistir: SporTV 3 (TV fechada), BandSports (TV), Esporte na Band (YouTube) e Canal GOAT (YouTube)
🕴️Arbitragem: Mohammed Al-Huwaish
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Al-Nassr (Técnico: Jorge Jesus)
Nawaf Al-Aqidi, Nawaf Boushal, Iñigo Martínez, Mohamed Simakan, Ayman Yahya, Marcelo Brozovic, Abdul Al-Khaibari, Ângelo Gabriel, Kingsley Coman, João Félix, Cristiano Ronaldo.
Al-Shabab (Técnico: Imanol Alguacil)
Marcelo Grohe, Moha Al-Thani, Wesley Hoedt, Josh Brownhill, Saad Balobaid, Unai Hernández, Vincent Sierro, Yacine Adli, Hammam Al-Hammami, Yannick Carrasco, Carlos Júnior.
