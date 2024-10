Al Khlood x Al Nassr: onde assistir, estatísticas e escalações

Al Khlood e Al Nassr se enfrentam nesta sexta pelo Sauditão (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (25), Al Khlood e Al Nassr duelam pela oitava rodada da Saudi Pro League, a liga de futebol saudita. A partida terá início a partir das 12h05, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do Canal GOAT, que exibe seus jogos pela plataforma do Youtube; confira as estatísticas do jogo entre Al Khlood e Al Nassr.

Confira as informações do jogo entre Al Khlood e Al Nassr (Foto: Reprodução/Instagram)

Estatísticas de Al Khlood e Al Nassr

Os times chegam para esta partida em situações bem diferentes no Sauditão. O Al Khlood enfrenta um momento delicado, com apenas uma vitória nas sete rodadas que disputou. Além disso, a equipe soma dois empates e quatro derrotas. O clube, do brasileiro ex-Grêmio, Marcelo Grohe, vem de três derrotas, um empate nos últimos jogos que disputou em casa e também já foi eliminado da King's Cup, a Copa Saudita.

Já o Al Nassr chega para o jogo de hoje vivendo um grande momento na competição, ainda estando invicto, com 18 pontos somados nos sete jogos que disputou. No entanto, os resultados ainda não são suficientes para ficar na frente do Al Hilal, que venceu todas as partidas da competição até aqui. Nas últimas cinco partidas que fez fora de seus domínios, o time de Cristiano Ronaldo tem quatro vitórias e um empate, estando na terceira colocação do Sauditão.

Palpites para a partida

É muito improvável pensar em um cenário para esta partida que não seja a vitória do Al Nassr. A equipe vem fazendo um bom Campeonato Saudita e deve fazer bonito, principalmente pelo bom retrospecto que apresenta mesmo jogando fora de casa, enquanto o Al Khlood não consegue pontuar com frequência, mesmo diante de sua torcida.

⚽Escalações prováveis de Al Khlood e Al Nassr

Al Khlood

Marcelo Grohe, Al Shammari, Gyömbér, Ekong e Al-Asmari; Dieng, N’Doram e Collado; Myziane, Hammami e Muleka - Técnico: Noureddine Zerki.

Al Nassr

Bento, Boushai, Laporte, Al Fatil e Najdi; Brozovic, Abdullah Alkhaibari; Mané, Talisca e Otávio; Cristiano Ronaldo - Técnico: Stefano Pioli.