Matheus Gonçalves se envolve em escândalo de traição em motel (Fotos: Maxi Franzoi/AGIF e Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 14:55 • Rio de Janeiro

Após ter a intimidade exposta nesta quarta-feira (23), com fotos explícitas de um momento íntimo com seu affair na banheira de um motel, o pesadelo de Matheus Gonçalves, atacante do Flamengo, ganhou um novo capítulo. Um áudio do jogador conversando com a moça foi publicado pelo Portal Leo Dias.

“Menina, toma remédio, eu te mando o pix, pelo amor de Deus”. Ouça o áudio abaixo;

O affair de Matheus Gonçalves

O relacionamento entre Matheus e a amante (cuja identidade ainda não foi revelada) teria iniciado em junho deste ano, após se conhecerem em um treino do Flamengo no Ninho do Urubu. Porém, durante toda a relação, o jogador teria afirmado ser um homem solteiro, mesmo estando em um relacionamento com Eduarda Britto.

As imagens da traição teriam sido gravadas por uma amiga da amante, que estava presente no motel para participar do momento. Não demorou muito para os registros da noite vazarem em grupos do WhatsApp.