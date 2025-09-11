Ferrari sofre baixa e Audi tira peças-chave para desenvolvimento de motor na F1
Wolff Zimmermann e Lars Schmidt tiveram grande importância no departamento de motor da Ferrari
- Matéria
- Mais Notícias
A Ferrari segue perdendo membros importantes para os rivais na Fórmula 1. Depois de ter de remanejar o setor de aerodinâmica e mudar a chefia da academia de jovens pilotos, a nova dor de cabeça está no departamento de motores. Isso porque Wolff Zimmermann e Lars Schmidt estão de saída. A expectativa é que se transfiram para a Audi em 2026.
Relacionadas
➡️Bortoleto admite que não estaria na F1 sem apoio de Fernando Alonso
A informação foi divulgada pelos portais italianos Autoracer e Corriere dello Sport na terça-feira (9). Zimmermann tem uma bagagem de mais de dez anos na Ferrari e, em 2023, ficou responsável pelo projeto do motor de 2026.
O Wolff é reconhecido por ser inovador no desenvolvimento das unidades de potência na F1 e, por isso, a mudança é vista como um momento crítico para a Ferrari. A continuação do trabalho fica por conta de Enrico Gualtieri, que atualmente é a figura central do projeto das unidades de potência.
Schmidt, por sua vez, é o engenheiro-chefe de desempenho no motor de combustão interna e também está na mira da Audi. Lars é um antigo conhecido de Mattia Binotto, líder do projeto da Audi na F1 e que foi responsável pelo departamento dos motores antes de se tornar chefe da Ferrari.
A Fórmula 1 retorna de 19 a 21 de setembro com o GP do Azerbaijão, 17ª etapa da temporada 2025.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Classificação da F1 2026
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|Vitórias
1
Oscar Piastri
McLaren
324
8
2
Lando Norris
McLaren
293
5
3
Max Verstappen
Red Bull
230
2
4
George Russell
Mercedes
194
1
5
Charles Leclerc
Ferrari
163
0
6
Lewis Hamilton
Ferrari
117
0
7
Alex Albon
Williams
70
0
8
Kimi Antonelli
Mercedes
66
0
9
Isack Hadjar
Racing Bulls
38
0
10
Nico Hülkenberg
Sauber
37
0
11
Lance Stroll
Aston Martin
32
0
12
Fernando Alonso
Aston Martin
30
0
13
Esteban Ocon
Haas
28
0
14
Pierre Gasly
Alpine
20
0
15
Liam Lawson
Racing Bulls
20
0
16
Gabriel Bortoleto
Sauber
18
0
17
Oliver Bearman
Haas
16
0
18
Carlos Sainz
Williams
16
0
19
Yuki Tsunoda
Red Bull
12
0
20
Franco Colapinto
Alpine
0
0
21
Jack Doohan
Alpine
0
0
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias