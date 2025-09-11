Ferrari sofre baixa e Audi tira peças-chave para desenvolvimento de motor na F1

A Ferrari segue perdendo membros importantes para os rivais na Fórmula 1. Depois de ter de remanejar o setor de aerodinâmica e mudar a chefia da academia de jovens pilotos, a nova dor de cabeça está no departamento de motores. Isso porque Wolff Zimmermann e Lars Schmidt estão de saída. A expectativa é que se transfiram para a Audi em 2026.

A informação foi divulgada pelos portais italianos Autoracer e Corriere dello Sport na terça-feira (9). Zimmermann tem uma bagagem de mais de dez anos na Ferrari e, em 2023, ficou responsável pelo projeto do motor de 2026.

O Wolff é reconhecido por ser inovador no desenvolvimento das unidades de potência na F1 e, por isso, a mudança é vista como um momento crítico para a Ferrari. A continuação do trabalho fica por conta de Enrico Gualtieri, que atualmente é a figura central do projeto das unidades de potência.

Pintura especial da Ferrari homenageia Niki Lauda (Foto: Divulgação / Ferrari)

Schmidt, por sua vez, é o engenheiro-chefe de desempenho no motor de combustão interna e também está na mira da Audi. Lars é um antigo conhecido de Mattia Binotto, líder do projeto da Audi na F1 e que foi responsável pelo departamento dos motores antes de se tornar chefe da Ferrari.

A Fórmula 1 retorna de 19 a 21 de setembro com o GP do Azerbaijão, 17ª etapa da temporada 2025.

