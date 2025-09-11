menu hamburguer
Ferrari sofre baixa e Audi tira peças-chave para desenvolvimento de motor na F1

Wolff Zimmermann e Lars Schmidt tiveram grande importância no departamento de motor da Ferrari

Britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, no treino classificatório para o GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
imagem cameraBritânico Lewis Hamilton, da Ferrari, no treino classificatório para o GP da Inglaterra (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
A Ferrari segue perdendo membros importantes para os rivais na Fórmula 1. Depois de ter de remanejar o setor de aerodinâmica e mudar a chefia da academia de jovens pilotos, a nova dor de cabeça está no departamento de motores. Isso porque Wolff Zimmermann e Lars Schmidt estão de saída. A expectativa é que se transfiram para a Audi em 2026.

Relacionadas

➡️Bortoleto admite que não estaria na F1 sem apoio de Fernando Alonso

A informação foi divulgada pelos portais italianos Autoracer e Corriere dello Sport na terça-feira (9). Zimmermann tem uma bagagem de mais de dez anos na Ferrari e, em 2023, ficou responsável pelo projeto do motor de 2026.

O Wolff é reconhecido por ser inovador no desenvolvimento das unidades de potência na F1 e, por isso, a mudança é vista como um momento crítico para a Ferrari. A continuação do trabalho fica por conta de Enrico Gualtieri, que atualmente é a figura central do projeto das unidades de potência.

Pintura especial da Ferrari homenageia Niki Lauda (Foto: Divulgação / Ferrari)
Pintura especial da Ferrari homenageia Niki Lauda (Foto: Divulgação / Ferrari)

Schmidt, por sua vez, é o engenheiro-chefe de desempenho no motor de combustão interna e também está na mira da Audi. Lars é um antigo conhecido de Mattia Binotto, líder do projeto da Audi na F1 e que foi responsável pelo departamento dos motores antes de se tornar chefe da Ferrari.

Fórmula 1 retorna de 19 a 21 de setembro com o GP do Azerbaijão, 17ª etapa da temporada 2025.

Classificação da F1 2026

PosiçãoPilotoEquipePontosVitórias

1

Oscar Piastri

McLaren

324

8

2

Lando Norris

McLaren

293

5

3

Max Verstappen

Red Bull

230

2

4

George Russell

Mercedes

194

1

5

Charles Leclerc

Ferrari

163

0

6

Lewis Hamilton

Ferrari

117

0

7

Alex Albon

Williams

70

0

8

Kimi Antonelli

Mercedes

66

0

9

Isack Hadjar

Racing Bulls

38

0

10

Nico Hülkenberg

Sauber

37

0

11

Lance Stroll

Aston Martin

32

0

12

Fernando Alonso

Aston Martin

30

0

13

Esteban Ocon

Haas

28

0

14

Pierre Gasly

Alpine

20

0

15

Liam Lawson

Racing Bulls

20

0

16

Gabriel Bortoleto

Sauber

18

0

17

Oliver Bearman

Haas

16

0

18

Carlos Sainz

Williams

16

0

19

Yuki Tsunoda

Red Bull

12

0

20

Franco Colapinto

Alpine

0

0

21

Jack Doohan

Alpine

0

0

