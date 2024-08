Zé Roberto analisa eliminação na semifinal das Olimpíadas: ‘A diferença foi no tie-break’

Técnico aponta a perda de oportunidades como o fator principal da eliminação do Brasil (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 15:51 • Paris (FRA)

José Roberto Guimarães, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei feminino, falou sobre a eliminação da equipe para os Estados Unidos nas Olimpíadas, nesta quinta-feira (8). O brasileiro falou sobre o desempenho do time e das oportunidades perdidas no tie-break.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

— Para mim a diferença foi no começo do tie-break, nos contra-ataques perdidos. Acho que esses contra-ataques perdidos assim no começo, é que a gente não concretizou em ponto, é que acabam botando o time do lado de lá de volta de novo no jogo. Porque eles cometeram um ataque fora, erro e nós tínhamos defendido contras para contra-atacar. Você tem que aproveitar quando você tem a oportunidade, eu acho que deixamos de aproveitar nesses momentos que nos deram a chance. — disse.

Zé Roberto na partida contra os Estados Unidos nas Olimpíadas (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)

➡️ Thaisa perde chance do tricampeonato nas Olimpíadas: ‘Está doendo para caramba’

Sobre a disputa do bronze, Zé Roberto afirmou que este tipo de medalha “não é pouco”, mesmo que todos fiquem com a expectativa do ouro.

— Acho que o bronze é que você tá você fica com essa expectativa, lógico do ouro, mas assim você tá representando o seu país, não deu ouro, foi pegado o jogo o tempo inteiro, a gente fez o nosso melhor caímos caindo de pé e que agora aqui nos resta é uma medalha de bronze que a gente tem que valorizar muito. Esse jogo é sair da competição com vitória, isso para mim é importante — finalizou.

Brasil e Estados Unidos protagonizaram uma partida de altíssimo nível na semifinal do vôlei feminino e decidiram o resultado no tie-break. A Seleção Brasileira levou a pior e disputará a medalha de bronze nas Olimpíadas, enquanto as norte-americanas vão para a segunda final olímpica seguida.