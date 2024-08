Thaisa perde chance do tricampeonato nas Olimpíadas: ‘Está doendo para caramba’

Thaisa é medalhista olímpica de Pequim 2008 e Londres 2012 (Foto; Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 14:23 • Paris (FRA)

Thaisa Daher, central da Seleção Brasileira de Vôlei feminino, desabafou após a derrota do Brasil para os Estados Unidos no tie-break nesta quarta-feira (8). A jogadora falou que este é o momento mais ingrato da vida de um atleta e também disse que pela trajetória da equipe, as meninas mereciam uma final.

— Agora é tentar manter a cabeça no lugar porque eu vou falar que é muito difícil. Acho que a é o momento mais ingrato na vida de um atleta, quando não acontece isso porque a gente construiu uma história muito linda nada foi dado de presente. A gente construiu isso tudo com muita força, muito treino com um querer muito. Sentíamos que podia, mas deixamos escapar. Em alguns momentos muito importantes ali, que a gente sabia o que ia acontecer. A gente não podia ter pecado em algumas situações. —

Thaisa na partida contra os Estados Unidos nas Olimpíadas (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

— Havia um grande time do outro lado que a gente sabia que ia ser difícil. Eu acho que esse grupo merecia muito uma final, mas já que não aconteceu merece muito estar no pódio, porque tudo que a gente construiu até aqui foi muito bonito. Está doendo para caramba mas agora é fazer esse trabalho muito forte para conseguir voltar e dar a volta por cima e conquistar essa medalha — disse.

Brasil e Estados Unidos protagonizaram uma partida de altíssimo nível na semifinal do vôlei feminino e decidiram o resultado no tie-break. A Seleção Brasileira levou a pior e disputará a medalha de bronze nas Olimpíadas, enquanto as norte-americanas vão para a segunda final olímpica seguida.