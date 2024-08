Quem é Jacky Godmann, parceiro de Isaquias Queiroz nas Olimpíadas?

Jacky Godmann treina para os Jogos Olímpicos (Foto: Jonne Roriz/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 14:54 • Rio de Janeiro

Isaquias Queiroz estreia nas Olimpíadas nesta terça-feira, às 5h30 (de Brasília), em Paris. Na atual edição dos Jogos, o brasileiro busca a primeira medalha olímpica na prova dos 500m masculino canoa dupla da canoagem de velocidade. Para o desafio, ele terá como dupla Jack Jamal Nascimento Godmann.

A parceria entre os dois começou no ciclo para a última Olimpíadas. Em Tóquo-2020, eles ficaram por um detalhe de subir no pódio da modalidade C2 1000m após terminarem a final na quarta colocação. Em Paris, a dupla busca reescrever a decisão e subir no pódio desta vez.

Quem é Jack Godmann? 🤔

Nascido em Palmas, no Tocantins, a dupla de Isaquias Queiroz vem de uma família de canoístas. O contato com o esporte começou aos 8 anos, quando Jack foi incentivado pelos tios Vilson Nascimento e Valdenice Coiceição, medalhistas na modalidade em Pan-Americanos.

Em 2014, a carreira de Jack começou a ganhar relevância nacional após a conquista do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. No ano seguinte, ele conquistou quatro medalhas de ouro e uma prata nas provas do Sul-Americano de canoagem do Equador.

Com o retrospecto, ele entrou para a seleção brasileira da modalidade em 2016. As Olimpíadas de Tóquio-2020 marcaram a estreia da parceria com Isaquias Queiroz nos Jogos. Na ocasião, a dupla brasileira ficou na quarta coloção a beira de terminar no pódio da C2 1000m.

Para Paris, Godmann confirmou a vaga brasileira concorrendo com outro companheiro. Trata-se de Filipe Vieira, que o ajudou a assegurar a primeira colocação na Qualificatória Olímpica das Américas da canoagem C2 500m. Na competição oficial dos Jogos, ele volta a competir ao lado de Isaquias Queiroz.