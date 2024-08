Quanto Isaquias Queiroz já faturou com conquistas olímpicas?

Com a medalha de ouro conquistada nos Jogos de Tóquio na prova do C1 1000m na canoagem de velocidade, o baiano recebeu duas premiações: R$ 250 mil do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e R$ 80 mil da Confederação Brasileira de Canoagem. Já na Rio 2016, quando conquistou duas pratas e um bronze, Isaquias embolsou R$ 132 mil. No total, o atleta ganhou R$ 462 mil.