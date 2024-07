Técnico de Rebeca Andrade dá declaração polêmica: ‘só tem chance se a Biles errar’

Rebeca Andrade é a atual campeã olímpica no salto (Foto: Lionel BONAVENTURE/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 13:12 • Rio de Janeiro

Rebeca Andrade dispensa apresentações. A ginasta é uma das principais atletas do Brasil nas Olimpíadas de Paris e sem sombra de dúvidas, é forte candidata ao ouro olímpico no salto sobre a mesa. Rebeca se classificou com muita tranquilidade para a final individual no aparelho e planeja realizar um salto nunca feito na história da ginástica.

Na última semana a brasileira demonstrou a intenção de executar o Triplo Twist Yurshenko, movimento com nível seis de dificuldade. Porém, apesar da complexidade e alta expectativa pela performance de Rebeca na final do salto, seu técnico Chico Porath aponta Simone Biles como a grande favorita ao ouro.

- Não tem estratégia pra Rebeca no salto. Com a média que a Biles fez, Rebeca só tem chance de ouro se acontecer como no Mundial e a Biles errar - declarou o técnico de Rebeca.

Simone Biles se classificou em primeiro lugar para a final do salto (Foto: Loic VENANCE/AFP)

O esperado é que Simone realize o seu salto homologdo como 'Biles II', que foi realizado com maestria no último Mundial de Ginástica Artística na Antuérpia em 2023, pontuando 15.266. O movimento em questão é o Yurchenko Double Pike.

No qualificatório, com um salto espetacular que valeu 14.900, Rebeca se classificou em segundo lugar, atrás somente da norte-americana Simone Biles.

Ao todo, Rebeca Andrade irá disputar quatro finais individuais: salto, trave, solo e o individual geral; e a final por equipes com as outras ginastas do Brasil. O mesmo para Simone que ficou fora somente da final individual por aparelho nas barras assimétricas.