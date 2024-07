Rebeca e Simone são as favoritas ao ouro olímpico no salto, segundo especialistas (Foto:Loic VENANCE/AFP // Rafael Bello/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 14:39 • Rio de Janeiro

Simone Biles é ginasta mais condecorada, masculina ou feminina, da história do esporte e segue sendo a principal ameaça nas Olimpíadas de Paris. Nesta quinta-feira, durante treino aberto realizado em Paris, o desempenho de Biles impressionou muito no salto e, como de costume, no solo. A preocupação dos brasileiros é principalmente pelo salto ser a prova que mais gera expectativa de medalha para a ginasta brasileira Rebeca Andrade.

Entenda a dificuldade da disputa entre as ginastas;

No Mundial de Antuérpia, em 2023, Simone Biles entrou para a história executando um salto inédito de extrema dificuldade, o Yurchenko Double Pike. Após o feito da americana, o movimentou ganhou um novo em homenagem a atleta: Biles II. O salto teve a maior nota pela Federação Internacional de Ginástica (FIG) e foi usado como parâmetro para competições internacionais: 14.949 pontos.

Apesar da grandeza do feito de Simone, a estrela brasileira Rebeca Andrade atingiu uma pontuação ainda na maior que a da americana na última edição de Pan-Americano em 2023. Rebeca executou o salto 'Cheng' com perfeição, conquistando uma nota de 15.333.

Na última disputa entre as duas, na final por aparelhos do Mundial, Rebeca quase cravou seus dois saltos, ficando com impressionantes 14,750 pontos de média e a medalha de ouro. Simone tentou reproduzir o seu salto 'Biles II', mas não conseguiu completar o movimento, ficando com 14,549 pontos e a prata.