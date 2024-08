Sem Marta, saiba quem pode ser destaque da Seleção Brasileira na final das Olimpíadas

Marta marca primeiro gol do Brasil nas Olimpíadas de Paris, contra a Nigéria. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 09/08/2024 - 22:00 • Rio de Janeiro

Neste sábado (10), a Seleção Brasileira enfrenta a equipe dos Estados Unidos na final do futebol feminino nas Olimpíadas. O encontro marcará a reedição da final de 2008, quando as brasileiras perderam para o time americano por 1 a 0, e ficaram com a medalha de prata.

O Brasil chega à final depois de passar pela França nas quartas, e a Espanha, atual campeã do mundo, nas semifinais. Apesar de uma primeira fase abaixo do esperado, a equipe cresceu durante o mata-mata e chega com moral para conquistar a medalha inédita.

Uma das principais dúvidas para a partida é a participação de Marta, que ficou fora nos dois últimos confrontos por conta de uma expulsão contra a Espanha, no último jogo da fase de grupos. Após a classificação, o técnico Artur Elias respondeu sobre a utilização da camisa 10 na final.

– Ainda não (definiu a escalação do Brasil). É tudo muito intenso e corrido. As decisões são tomadas baseadas no dia a dia. É muito bom contar com o retorno da Marta, com tudo que ela entrega de qualidade e experiência e o que ela representa. Será incluída, assim como todas, no método de trabalho, para escolhermos o time de início e as trocas, de acordo com o que for melhor para a Seleção - disse o profissional.

Mesmo sem a capitã, alguns talentos individuais foram essenciais para a mudança de postura e melhora no desempenho coletivo durante o mata-mata. Jogadoras que não tinham titularidade garantida durante o ciclo olímpico fizeram a diferança. Veja quem pode ser destaque na final em Paris:

Lorena

Goleira da Seleção, Lorena pegou um pênalti na partida contra o Japão nas Olimpíadas. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A goleira tem sido decisiva para a equipe desde a primeira rodada e foi essencial para a classificação pegando um pênalti contra o Japão na fase de grupos, e nas quartas contra a França. A defesa contra as donas da casa garantiu a vitória por 1 a 0 e uma vaga para disputar a medalha. Contra a Espanha, a atleta do Grêmio conseguiu ganhar momentos valiosos de alívio quando a equipe estava sob pressão intensa.

Além das penalidades, Lorena também fez defesas “milagrosas” na campanha do Brasil nos Jogos Olímpicos. Na competição, ela tem 26 defesas e 9 defesas difíceis, segundo a SofaScore.

Gabi Portilho

Gabi Portilho é a atacante 'sangue-frio' que a seleção precisava. A camisa 18 despontou como protagonistas nas duas principais vitórias do Brasil nesta Olimpíada. Além de fazer o gol da vitória na semifinal ao sair do banco, Gabi é a representação de um futebol brasileiro alegre.

Gabi Portilho faz o gol da vitória sobre a França na semifinal das Olimpíadas de Paris. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A atleta de 29 anos é estreiante em Jogos Olímpicos. Contra a Espanha, marcou um gol crucial nos acréscimos, ampliando a vantagem para 2 a 0. Com inteligência na movimentação e habilidade ao finalizar com precisão no canto, de primeira. Além de saber bem o caminho das redes, ela exerce um papel fundamental na pressão, realizando uma recuperação de bola que quase resultou no terceiro gol no início do segundo tempo, e responsável por servir suas companheiras, fornecendo a assistência para Adriana marcar o terceiro gol.

A bola para a decisão do futebol femininas nesta Olimpíada vai rolar no sábado (10), à partir das 12h (Brasília), o Parc des Princes, em Paris. Para sacramentar uma reviravolta histórica, nada poderia ser melhor do que buscar a inédita medalha de ouro em cima das americanas, algozes em 2004 e 2008. Embora esteja disponível, Marta deve começar no banco.