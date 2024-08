Brasil x Estados Unidos: veja o histórico e os confrontos memoráveis entre as equipes

Foto: AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O confronto entre as seleções femininas de Brasil e Estados Unidos no futebol é marcado por uma longa história de disputas intensas e equilibradas. Até hoje, foram realizados 31 jogos entre as duas equipes. Os Estados Unidos têm uma clara vantagem, com 24 vitórias, enquanto o Brasil venceu 2 vezes, e houve 4 empates.

Neste sábado (10), as equipes se reencontram em uma final Olímpica, algo que não acontece desde 2008. A bola rola ao 12h, no Parc des Princes, em Paris (FRA). Relembre os principais jogos entre as seleções!

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

(Foto: ALEX MENENDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

1. Jogos Olímpicos 2004 - Final: Brasil 1x2 Estados Unidos (Prorrogação)

Em Atenas, o Brasil chegou à final após uma campanha impressionante. No entanto, os Estados Unidos levaram o ouro em um jogo que foi decidido na prorrogação. O Brasil lutou bravamente, mas Abby Wambach marcou o gol da vitória americana.

Foto: Reprodução

2. Copa do Mundo 2007 - Semifinal: Brasil 4x0 Estados Unidos

Esse jogo marcou a história do futebol feminino, com o Brasil dominando uma das seleções mais poderosas do mundo. A equipe brasileira, liderada por Marta, conseguiu uma vitória surpreendente por 4x0, garantindo vaga na final da Copa do Mundo. Marta marcou dois gols, consolidando sua reputação como uma das melhores jogadoras do mundo.

Foto: Feng Li

3. Pan-Americano 2007 - Final: Brasil 5x0 Estados Unidos

O confronto entre Brasil e Estados Unidos na final dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro, foi um dos mais marcantes da história do futebol feminino brasileiro. O Brasil venceu por 5 a 0 em uma exibição de puro domínio, conquistando a medalha de ouro. A equipe brasileira, impulsionada pela torcida, controlou o jogo do início ao fim.

Foto: CBF

4. Jogos Olímpicos 2008 - Final: Brasil 0x1 Estados Unidos (Prorrogação)

Na final de Pequim, a história se repetiu, com os Estados Unidos vencendo novamente na prorrogação. Carli Lloyd marcou o gol que garantiu o segundo ouro consecutivo para as americanas, deixando o Brasil com a medalha de prata mais uma vez.