Rebeca Andrade vai adicionar mais duas medalhas a sua coleção; saiba detalhes

Rebeca Andrade se tornou a brasileira com mais medalhas em Olimpíadas (Foto: Lionel Bonaventure/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 10:22 • Rio de Janeiro

Com seus feitos históricos nas Olimpíadas de Paris 2024, Rebeca Andrade entrou para a história do esporte brasileiro como a maior medalhista olímpica do país. Nesta edição dos Jogos foram quatro medalhas: bronze por equipes, prata no individual geral, prata no salto e ouro no solo. Além dessas e das duas medalhas de Tóquio, ao chegar no Rio, a ginasta deve receber outras duas medalhas.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

A Câmara do Rio de Janeiro planeja premiar Rebeca Andrade com o Título de Mérito Esportivo Mestre Hélio Gracie. A homenagem é uma iniciativa dos vereadores Carlo Caiado e Cesar Maia para condecorar atletas destaque do estado.

Rebeca Andrade desbancou a norte-americana Simone Biles na final do solo (Foto Luiza Moraes/COB)

A ginasta nasceu em Guarulhos, São Paulo, mas treina no Flamengo (mesmo clube do Rio de Janeiro onde treinam Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira) desde 2012. Mesmo não sendo carioca, Rebeca Andrade mora no Rio a mais de dez anos e por isso virou a maior referência da ginástica do Flamengo e claro, do Brasil.

➡️ Rebeca Andrade será homenageada com medalha importante no Rio

A outra premiação é a Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga, que já havia sido aprovada pela Câmara em 2021. A medalha é uma homenagem conferida a mulheres que lutam por causas democráticas, humanitárias, e culturais.