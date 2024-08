Rebeca Andrade será homenageada com medalha importante no Rio

A ginasta se tornou a atleta com mais medalhas do Brasil (Foto: Gabriel Bouys / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 14:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Rebeca Andrade será homenageada com a Medalha Tiradentes na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A notícia foi divulgada pelo “Diário do Rio”, nesta quarta-feira (7). O projeto, de autoria do deputado Professor Josemar, foi aprovado em discussão única na última terça-feira (6).

O parlamentar afirmou que a condecoração não se restringe apenas às conquistas esportivas da atleta, como também reconhece seu papel na luta contra o racismo, em prol da igualdade, da diversidade e da justiça social. Além disso, o membro da assembleia abriu coautoria a todos os presentes na sessão.

— Ela emergiu como uma verdadeira inspiração não apenas pelos seus recordes e conquistas, mas também por sua jornada pessoal, marcada por desafios e obstáculos que ela superou com graciosidade e firmeza. Como mulher negra em um esporte historicamente dominado por atletas de outras origens étnicas, Rebeca não apenas quebrou barreiras, mas redefiniu os limites do que é possível alcançar — disse o parlamentar.

Rebeca Andrade encerrou as Olimpíadas de Paris com quatro medalhas (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

A ginasta se tornou a atleta com mais medalhas do Brasil, após conquistar o ouro no solo nas Olimpíadas. Rebeca superou os cinco pódios dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael.