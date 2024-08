Rebeca Andrade em ação nas Olimpíadas (Foto: Loic VENANCE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 10:35 • Paris (FRA)

Rebeca Andrade fez história pelo Brasil nas Olimpíadas. A ginasta conquistou o ouro no solo nesta segunda-feira (5), e se tornou a atleta brasileira com mais medalhas na história dos Jogos, com seis.

➡️ Rebeca Andrade supera Simone Biles e conquista o ouro inédito no solo nas Olimpíadas

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

A estrela subiu nos pódios franceses em quatro oportunidades, além de duas medalhas conquistadas em Tóquio-2020. Com a marca, supera Robert Scheidt e Torben Grael, dupla histórica da vela, com cinco.

👀 Veja todas as medalhas da brasileira:

TÓQUIO - 2020

🥇 Salto

🥈 Individual geral



PARIS - 2024

🥈 Individual geral

🥉 Equipes

🥈 Salto

🥇 Solo

A conquista de Rebeca Andrade foi histórica. Em prova com nomes como Simone Biles e Alice D'Amato - que havia lhe superado horas antes na trave -, a paulista se impôs e conseguiu uma nota 14.166, superando todas as oponentes para alcançar o lugar mais alto do pódio.

➡️ Assine o Globoplay e assista às Olimpíadas ao vivo no Sportv

Esta é a segunda medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de 2024. Antes, o hino foi ouvido na capital francesa quando Beatriz Souza dominou a categoria +78kg no judô, na sexta-feira (2).

👀 Veja os maiores medalhistas brasileiros na história dos Jogos:

1️⃣ Rebeca Andrade - Ginástica - 6 medalhas

2️⃣ Robert Scheidt e Torben Grael - Vela - 5 medalhas

3️⃣ Serginho (Vôlei), Isaquias Queiroz (Canoagem) e Gustavo Borges (Natação) - 4 medalhas

4️⃣ Marcelo Ferreira (Vela), Bruninho (Vôlei), Giba (Vôlei), Dante (Vôlei), Rodrigão (Vôlei), Fofão (Vôlei), Ricardo (Vôlei de praia), Emanuel (Vôlei de praia), Cesar Cielo (Natação), Rodrigo Pessôa (Hipismo), Mayra Aguiar (Judô) e Rafael Silva (Judô) - 3 medalhas