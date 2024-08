O que faltou? Entenda motivos que tiraram Rebeca Andrade do pódio nas Olimpíadas

Rebeca Andrade ficou de fora do pódio na trave da ginástica artística (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)







Rebeca Andrade e Simone Biles tiveram mais um episódio de rivalidade na ginástica artística. Desta vez, as duas se enfrentaram na final da trave, nesta segunda-feira (5), nas Olimpíadas de Paris, e ambas ficaram de fora do pódio no aparelho. A estadunidense teve uma queda durante a apresentação e a brasileira ficou por décimos de conquistar a bronze.

Aos olhos de pessoas não familiarizadas com a ginástica artística, a nota de 13.933 da brasileira beira ao injustificável. Contudo, detalhes na execução de alguns movimentos no aparelho e o nível da dificuldade da série escolhida foram cruciais para o julgamento final.

Primeiramente, é necessário saber que as notas da ginástica artística são separadas em duas categorias. Em um quesito, os jurados avaliam a dificuldade da série de exercícios escolhidos pela ginasta. Posteriormente, as atletas são julgadas pela execução da prova.

Na série apresentada na final da trave, Rebeca Andrade não conseguiu excelência nos dois quesitos. A dificuldade foi avaliada em 5.700, enquanto a execução rendeu 8.233. Pontos de desequilíbrio foram vistos durante a execução da prova, enquanto a ausência de movimentos mais difícieis foram deteminantes para a nota na comparação com as das atletas que foram ao pódio.

O desempenho da brasileira na final foi pior que a apresentação na fase classificatória, na qual ela conseguiu somar 14.500 pontos (6.100 + 8.400) e ficou na terceira colocação do aparelho. Em uma prova nivelada por baixo e com erros das ginastas finalistas, a italiana Alice D'Amato garantiu a medalha ouro com 14.366 pontos.

Classificação

Alice D'Amato (ITA) - 14.366

Yaqin Zhou (CHI) - 14.100

Manila Esposito (ITA) - 14.000

Rebeca Andrade (BRA) - 13.933

Simone Biles (EUA) - 13.100

Sunisa Lee (EUA) - 13.100

Júlia Soares (BRA) - 12.333

Sabrina Maneca-Voinea (ROM) - 11.733