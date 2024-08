Quem é Caroline Marks, adversária de Tati Weston-Webb na final do surfe?

Saiba quem é Caroline Marks, campeã mundial de surfe aos 21 anos (Foto: Divulgação/Instagram Caroline Marks)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 21:48 • Teahupo'o (TAI)

Adversária de Tati Weston-Webb na final do surfe nas Olimpíadas, Caroline Marks já tem carreira consolidada no esporte aos 21 anos. Em 2023, a norte-americana superou a pentacampeã mundial Carissa Moore e conquistou o primeiro título da WSL na carreira. Nascida na Flórida, a jovem teve os três irmãos mais velhos como seus primeiros 'técnicos' antes mesmo de pensar em ser surfista.

Quando era mais nova, Marks deu indícios de que escolheria a equitação como esporte para seguir carreira. Acontece que com influência da família e com a praia como quintal de casa, em Melbourne Beach, na Flórida, o surfe tornou-se inevitável na vida de Caroline. Ela aproveitou o mar e o nível competitivo com os irmãos para evoluir rapidamente na modalidade.

De acordo com a WSL, Caroline tinha uma moto track e uma half pipe no quintal de casa. Do outro lado da rua, havia um ponto de surfe, que foi fundamental para seu pontapé no esporte.

Depois de se mudar para Califórnia com sua família, o nível mais alto das competições locais testou ainda mais as habilidades de Caroline. O resultado sob pressão superou as expectativas e, aos 11 anos, Marks venceu a principal competição amadora de surfe dos EUA - o Sub-12 Surfing America Prime. A jovem também safou-se campeã do ISA Sub-16 Championship e do Vans U.S Open Pro Junior, de 2015 e 2016.

Marks se tornou campeã mundial com menos de 10 anos de carreira profissional, visto que assumiu espaço na categoria principal aos 13 - até se classificar para as Olimpíadas em 2020. Aos 15, ficou reconhecida como a surfista mais jovem a se classificar para o circuito feminino.

Há quem diga que Caroline é viciada em colecionar feitos históricos e, prova disso, é que recebeu o prêmio 'Best of April' da equipe dos Estados Unidos - troféu jamais conquistado por outro surfista. Chris Stone, técnico principal do surfe dos EUA, definiu Marks como ''uma daquelas atletas raras''.

Foram 17 títulos conquistados até chegar ao troféu da WSL deste sábado (9), nos Estados Unidos. Caroline Marks superou sua inspiração Carissa Moore, pentacampeã mundial e atual campeã olímpica, por 2 a 0 e se tornou a mais nova vitoriosa da Liga Mundial de Surfe.