Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 11:56 • Vinhedo (SP)

A queda de um avião em Vinhedo (SP), na tarde de sexta-feira (9), teve 62 vítimas fatais. Um dos passageiros a bordo na tragédia era Edilson Hobold, de 52 anos, que trabalhava como árbitro na Federação Internacional de Judô.

- O Comitê Olímpico do Brasil (COB) manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento de Edilson Hobold, árbitro internacional de judô, ocorrido nesta sexta-feira. Lamentavelmente, ele foi uma das vítimas fatais da queda do avião da Voepass Linhas Aéreas, em Vinhedo (SP). Neste momento de dor e profunda tristeza, o COB se solidariza aos familiares, amigos e alunos de Edilson Hobold, assim como toda comunidade do judô brasileiro - comunicou a entidade.

Edilson estava em processo de preparação para atuar no Campeonato Brasileiro Sub-21 de Judô, em Lauro de Freitas (BA), como superior de área na arbitragem. O sensei era Mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

