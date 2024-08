A última dança: Marta reencontra os EUA em desafio final pela Seleção Brasileira

Marta voltará a ficar à disposição na final do futebol feminino nas Olimpíadas (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Publicada em 10/08/2024

A suspensão de Marta nos Jogos Olímpicos chegou ao fim e a Rainha estará à disposição do treinador Arthur Elias para a decisão olímpica contra os Estados Unidos. A histórica camisa dez da seleção afirmou em entrevista recente que os Jogos de Paris serão os últimos da carreira, dando a entender que o compromisso deste sábado (10) será o último com a camisa da Seleção Brasileira.

A seleção americana de futebol feminino é uma das mais tradicionais na modalidade e já travou um histórico de rivalidade com o Brasil de Marta. Confira os números dos confrontos entre a Rainha e as adversárias pelo ouro na França.

Marta x Estados Unidos: Raio-X

Marta enfrentou os Estados Unidos em um total de 17 vezes na história, com números gerais desfavoráveis: são onze derrotas, três empates e apenas três triunfos. O histórico recente entre as seleções, inclusive, demonstra um péssimo retrospecto, visto que o Brasil não vence uma partida desde 2014.

Desde então, foram oito partidas, com seis derrotas e dois empates. No último duelo, pela terceira toda da She Believes Cup, a Rainha saiu do banco e não evitou a derrota por 2 a 1.

Números e atuações de Marta contra os Estados Unidos

Mesmo que o número geral não seja favorável, não é possível dizer que Marta não se destaca no confronto direto: ela soma dez gols em todos as partidas.

A atuação mais memorável da jogadora ocorreu durante a final dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro. A goleada por 5 a 0 foi comandada por Marta, que marcou dois gols de pênalti. Cristiane, duas vezes, e Dani Alves, também fizeram gols.

Com o brilho de Marta, o Brasil conquistou o PAN de 2007, AFP

Logo no confronto seguinte, pelas semifinais da Copa do Mundo, disputada na China, Marta voltou a roubar a cena com dois gols. Cristiane e Leslie Osborne, contra, deram números finais ao placar.

Quatro anos depois as seleções voltaram a se enfrentar em partidas decisivas de Copa, porém, apesar dos dois gols de Marta, a Seleção Brasileira foi eliminada nos pênaltis, após 2 a 2 no placar.