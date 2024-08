Ngapeth e Brisard celebram ponto da França nas Olimpíadas (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 09:32 • Paris (FRA)

A França é bicampeã olímpica no vôlei masculino. Diante de um caldeirão na Arena 1 Paris Sul, os donos da casa superaram a Polônia por 3 sets a 0 (parciais de 25-19, 25-20 e 25-23) e levaram a medalha de ouro pela segunda edição consecutiva dos Jogos.

O destaque da partida foi o levantador Antoine Brizard. Um dos melhores do mundo na posição, ele fez pontos de bloqueio e viradas de segunda e ainda colocou bolas perfeitas para N'Gapeth, astro do time, brilhar na entrada de rede. Pelo lado polonês, León e Kurek, grandes esperanças, não fizeram a melhor final possível e acabaram sucumbindo ao bloqueio adversário.

🏐 COMO FOI O JOGO?

O clima na capital era de guerra. Sangue nos olhos. A França teve um primeiro set quase perfeito no ataque, virando 14 bolas de 16 tentativas. A Polônia, por outro lado, travou num bloqueio muito forte comandado por N'Gapeth, Clevenot e Le Goff, que impediu uma reação. No fim, em grande rali, Patry colocou no chão e inaugurou o marcador de sets.

A segunda parcial foi de puro equilíbrio até os pontos finais. Brizard deu show e brilhou com levantamentos exímos, além de desfilar com uma bola de segunda e subidas de bloqueio. Kurek teve a chance de empatar o duelo em 20 a 20, mas atacou para fora. Clevenot voltou a aparecer e fez os últimos quatro pontos da França no set, abrindo 2 a 0.

Com Paris em êxtase, o terceiro set não seria diferente. N'Gapeth seguiu seu show no ataque, além de defesas e passes perfeitos. No fim, foram seis pontos seguidos para abrir 24 a 19, com direito a dois aces de Jouffroy. A Polônia reagia em passagem de León no saque, e engatou quatro pontos seguidos. Mas na hora de empatar o jogo, o ponteiro seguiu forçando o saque, e jogou para fora. Os franceses comemoraram o segundo título seguido no vôlei masculino.

Jogadores da França comemoram conquista do vôlei masculino sobre a Polônia nas Olimpíadas (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

🥇 OS CAMPEÕES DA FRANÇA

🏐 Quentin Jouffroy

🏐 Kévin Tillie

🏐 Jean Patry

🏐 Earvin N'Gapeth

🏐 Jenia Grevennikov

🏐 Théo Faure

🏐 Barthélémy Chinenyeze

🏐 Benjamin Toniutti

🏐 Antoine Brizard

🏐 Yacine Louati

🏐 Trévor Clévenot

🏐 Nicolas Le Goff