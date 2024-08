Atletas nascidos em Cuba formam pódio completo no atletismo, mas país não ganha medalhas

Jordan Díaz celebra medalha de ouro nas Olimpíadas (Foto: Ben STANSALL / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 09:04 • Paris (FRA)

Cuba poderia ter adicionado mais três medalhas na conta do quadro das Olimpíadas, mas não pôde. Na final do salto triplo masculino, três atletas nascidos no país caribenho formaram o pódio, mas representavam países do continente europeu.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

➡️ Dream Team: quando é a final do basquete entre EUA e França nas Olimpíadas?

Jordan Díaz foi o vencedor da decisão, saltando para a marca de 17,86m. Desertado da delegação cubana em 2021, não disputou as Olimpíadas de Tóquio; com formação no complexo multiesportivo do Barcelona, conseguiu a cidadania da Espanha em 2022, e bateu o recorde do país na modalidade. A World Athletic declarou o esportista elegível para representar os espanhóis, e garantiu a quarta medalha de ouro para os europeus.

Jordan Díaz, nascido em Cuba, celebra medalha de ouro no atletismo pela Espanha (Foto: Ben STANSALL / AFP)

As histórias de Pedro Pichardo e Andy Díaz são semelhantes. Pedro se desentendeu com a Federação Cubana de Atletismo em 2017 e foi proibido de entrar no país até 2025. Em Portugal, chegou como refugiado, assinou com o Benfica, e dois anos depois, se tornou cidadão lusitano. Em Tóquio, foi ouro na modalidade e ganhou reconhecimento nacional por sua história.

Andy, por sua vez, teve uma saída pacífica. Em 2021, não representou a nação caribenha por uma lesão, e viajou para a Europa, optando pela Itália. Fabrizio Donato, técnico do atleta, auxiliou no processo de obtenção da cidadania local em fevereiro de 2023, autorizado após grandes resultados no esporte.

Pedro Pichardo e Andy Díaz, nascidos em Cuba, celebram medalhas por Portugal e Itália, respectivamente, no atletismo (Foto: Ben STANSALL / AFP)

➡️ Assine o Globoplay e assista às Olimpíadas ao vivo no Sportv

A final do salto triplo contou com outro cubano, mas que defendia seu país de origem: Lázaro Martínez. Porém, o medalhista de prata no Mundial de 2023 ficou apenas com a oitava colocação. O Brasil foi representado por Almir dos Santos, que saltou para 16,41m e ficou em penúltimo.