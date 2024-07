Quando será o próximo jogo do Brasil no basquete pelas Olimpíadas?

Léo Meindl celebra cesta contra a França pelo Brasil (Foto: Sameer Al-Doumy / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 14:52 • Paris (FRA)

Após a derrota por 78 a 66 para a França neste sábado (27), na estreia das Olimpíadas, o basquete masculino do Brasil voltará às quadras para encarar a Alemanha, atual campeã do mundo na modalidade. A partida está marcada para a próxima terça-feira (30), às 16h (de Brasília), e é válida pela segunda rodada do grupo B do torneio olímpico.

Com o resultado negativo diante dos donos da casa, a pressão aumenta em busca de uma vaga no mata-mata, necessitando de bons resultados nos próximos compromissos. Confira abaixo um resumo das principais informações do próximo jogo do Brasil no basquete pelas Olimpíadas.

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Alemanha

Basquete masculino

2ª rodada - Grupo B - Olimpíadas 2024

📆 Data: terça-feira, 30 de julho de 2024, às 16h

📍 Local: Pierre Mauroy, em Lille, na França

🕓 Horário de Brasília: 16h

🕘 Horário local: 21h

📺 Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV e Globoplay