Olímpiadas: veja como é o salto inédito que Rebeca Andrade promete tentar em Paris

Copiar Link

Escrito por Joyce Rodrigues , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 03/08/2024 - 06:00 • Paris (FRA)

Rebeca Andrade, ginasta brasileira, inscreveu um novo salto para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A brasileira apresentou ao Comitê Técnico Feminino a intenção de executar o Tripo Twist Yurshenko, um movimento jamais realizado em competições oficiais da ginástica artística. O Lance! elaborou um vídeo animado para demonstrar a acrobacia. Veja acima.

Caso Rebeca faça o salto, ela terá o direito de batizar o movimento com o nome dela. E para explicar este momento do esporte brasileiro, o Lance! entrevistou a ex-ginasta Danielle Hypólito, que participou de cinco edições de Olimpíadas.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as principais notícias

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp e veja em tempo real as notícias

— O salto Andrade, que vai levar o sobrenome da Rebeca, tão esperado e que todo mundo quer ver, é um salto inovador. Ela faz rondada, aplica três piruetas — iniciou.

— Ela tem o apoio das mãos na pista do salto, chega de costas para o cavalo, apoia de costas no cavalo, faz um mortal esticado e roda três vezes no ar, aplica tripla pirueta. Com a Rebeca apresentando, será o famoso Andrade. — completou.

➡️ Nas Olimpíadas, Rebeca Andrade tem desafio que supera rivalidade com Simone Biles

Na Rio 2016, Rebeca chegou a tentar homologar uma acrobacia no solo, mas não a executou. O movimento era o "Tsukahara", que é considerado um dos saltos mais difíceis da modalidade, um mortal com meia pirueta. Andrade executou em uma competição, no entanto, não foi homologado por não ter sido uma apresentação da Federação Internacional de Ginástica (FIG).