Nas Olimpíadas, Rebeca Andrade tem desafio que supera rivalidade com Simone Biles

Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 01/08/2024 - 18:35 • Paris (FRA)

A rivalidade entre Rebeca Andrade e Simone Biles é uma das grandes histórias das Olimpíadas de Paris. Mas a verdade é que a verdadeira disputa da brasileira não é com a americana, uma ginasta de talento e grandeza indiscutíveis, e sim com históricos compatriotas. A atleta tem a chance de, já nesta edição dos Jogos, se tornar a maior medalhista olímpica da história do Brasil. Em entrevista à "TV Globo", Rebeca comentou a possibilidade de realizar esse feito.

- Eu penso, não vou mentir. Quero estar no pódio. Eu preciso fazer a minha parte. Para estar lá, preciso fazer a minha parte. Esse é o foco - afirmou.

Rebeca Andrade, de 25 anos, conquistou a sua quarta medalha olímpica nesta quinta-feira (1º). A ginasta ultrapassou a judoca Mayra Aguiar e a jogadora de vôlei Fofão para virar a mulher brasileira com mais pódios em Olimpíadas na história. O questionamento agora é se ela também pode se tornar a maior medalhista entre todos os esportistas.

No momento, apenas os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael têm mais medalhas olímpicas que Rebeca, ambos com cinco. Isaquias Queiroz (canoagem), Serginho (vôlei) e Gustavo Borges (natação) estão empatados com a atleta. No entanto, a ginasta ainda disputará mais três finais nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, todas por aparelhos (solo, salto e trave).

Não seria motivo de espanto se Rebeca Andrade conquistasse medalha em todas as provas restantes. Na classificação, foi a segunda melhor no solo e no salto, atrás apenas de Simone Biles, e terceira melhor na trave. Na final individual geral, a brasileira foi novamente a segunda melhor no solo e no salto, mas apenas a quarta na trave.

Por outro lado, Rebeca "disputa" o posto de maior medalhista olímpica da história do Brasil com outro atleta em atividade, Isaquias Queiroz. O canoísta compete em duas provas em Paris: o C1 1000m e o C2 500m, a segunda em dupla com Jacky Goodman. Na Rio 2016, o baiano foi medalhista nas duas, além do C1 200m. Em Tóquio, apenas no C1 1000m. Dependendo dos resultados, a dupla pode empatar no topo, ultrapassando os lendários velejadores.

Portanto, sim, a possibilidade de Rebeca Andrade se tornar a maior medalhista olímpica brasileira é muito real. Um posto merecídissimo para uma atleta que elevou a ginástica brasileira a um patamar antes inimaginável. Mesmo disputando com a maior da história, ela conseguiu colecionar medalhas e até deixar a americana assustada. Uma gigante do esporte. E um orgulho para todos os brasileiros.

Rebeca Andrade, Simone Biles e Sunisa Lee, o pódio do individual geral (Foto: Loic VENANCE / AFP)

🏆 Ranking dos maiores medalhistas olímpicos brasileiros

Robert Scheidt (Vela) - dois ouros, duas pratas e um bronze

Torben Grael (Vela) - dois ouros, uma prata e dois bronzes

Serginho (Vôlei) - dois ouros e duas pratas

Rebeca Andrade (Ginástica) - um ouro, duas pratas e um bronze

Isaquias Queiroz (Canoagem) - um ouro, duas pratas e um bronze

Gustavo Borges (Natação) - duas pratas e dois bronzes

🎖️ As medalhas olímpicas de Rebeca Andrade

🥇 Ouro: salto em Tóquio

🥈 Prata: individual geral em Tóquio

🥈 Prata: individual geral em Paris

🥉 Bronze: equipes em Paris

📆 Calendário das próximas provas de Rebeca Andrade

Salto: 3 de agosto, às 11h20

Trave: 5 de agosto, às 07h38

Solo: 5 de agosto, às 09h23