Olimpíadas: surfe volta a ser adiado e semis de Medina e Weston-Webb aguardam definição

Gabriel Medina em ação no surfe das Olimpíadas (Foto: William Lucas/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 09:41 • Teahupoo (PFR)

As provas do surfe das Olimpíadas 2024 voltaram a ser adiadas neste sábado (3). Anteriormente, as disputas das semifinais tinham previsão de início para as 14h (de Brasília), mas houve mudanças nos planos por conta das condições climáticas e do mar.

Agora, uma nova chamada será realizada nesta tarde, às 16h30 (ainda horário de Brasília). A organização dos Jogos definirá se as baterias acontecerão ainda neste sábado (3) ou se será necessário um novo adiamento por conta das condições do mar de Teahupoo.

Desta forma, caso as disputas das semifinais sejam confirmadas no dia de hoje, terão início às 19h (de Brasília). Assim, a bateria de Gabriel Medina contra o australiano Jack Robinson poderia ocorrer às 19h30, e o o duelo de Tati Weston-Webb com a costarriquenha Brisa Hennessy seria às 20h50.

Há também chances de as decisões de medalhas de ouro e bronze ocorrerem neste sábado (3). Caso a organização das Olimpíadas entenda que o mar está propício para provas, as disputas de terceiro lugar e as finais acontecerão na sequência das semifinais. A janela de competições do surfe se encerra no dia 5 de agosto, segunda-feira.

