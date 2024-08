Marta faz terceira final de Olimpíada contra Estados Unidos e busca inédito ouro

Marta tem nova revanche contra os Estados Unidos em busca de medalha de ouro na Olimpíada de Paris (Christophe Archambault/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 18:21 • Paris (FRA)

Com a grande vitória do Brasil sobre a Espanha, a Seleção retorna a uma decisão de Jogos Olímpicos após 16 anos longe da disputa pela medalha de ouro. Curiosamente, o adversário será os Estados Unidos.

As norte-americanas foram algozes de Marta nas Olimpíadas de 2004, em Atenas, e 2008, em Pequim. Após cumprir uma suspensão de duas partidas por conta de um cartão vermelho recebido na fase de grupos contra a Fúria, a camisa 10 volta a ser opção para Arthur Elias na final.

Na Grécia, os Estados Unidos abriram o placar com Tarpley, enquanto Pretinha deixou tudo igual na segunda etapa. No entanto, as adversárias balançaram as redes da Seleção com Wambach na prorrogação.

Na China, a história foi parecida, mas o resultado foi o mesmo. Após o empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, Carli Lloyd decidiu o confronto em favor das norte-americanas com um gol na prorrogação.

Nas duas edições de Jogos Olímpicos, Marta era a grande protagonista do Brasil e vivia sua melhor fase individual. A Rainha havia conquistado prêmios de melhor jogadora do mundo em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.

A camisa 10 está com 38 anos e longe de seu auge técnico e físico, embora já tenha demonstrado em Paris lances de sua genialidade. No entanto, a Seleção derrotou França e Espanha sem a armadora, o que coloca em dúvida sua titularidade na decisão contra os Estados Unidos.

Jogo histórico

Entre as derrotas nas duas finais olímpicas, Marta conquistou a medalha de ouro no Pan 2007 disputado no Rio de Janeiro contra os Estados Unidos. Na decisão, a Rainha marcou dois gols de pênaltis e contribuiu para o triunfo por 5 a 0 em um Maracanã lotado.

