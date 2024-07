Quando será a estreia da Seleção feminina de vôlei nas Olimpíadas?

Brasil está no grupo B (Foto: Divulgação/Volleyball World)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 15:32 • Rio de Janeiro

O Brasil é o grande favorito à classificação primeiro lugar no grupo B (Quênia, Polônia, Brasil e Japão). A equipe de José Roberto Guimarães se livrou do "grupo da morte", formado por França, Estados Unidos, China e Sérvia. A terceira chave conta com Itália, Turquia, Holanda e República Dominicana.

Com as expectativas altíssimas pela estreia da Seleção feminina de vôlei, a pergunta que não quer calar é: quando será o primeiro jogo nas Olimpíadas? Confira as datas abaixo;

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias

A Seleção feminina de vôlei foi eliminada na semi-final na Liga das Nações, dias atrás (Foto: Wander Roberto / COB)

Agenda da Seleção feminina de vôlei nas Olimpíadas

1ª Rodada:

29/07 - segunda: 08h - Brasil x Quênia

2ª Rodada:

01/08 - quinta: 08h - Brasil x Japão

3ª Rodada:

04/08 - domingo: 16h - Brasil x Polônia

➡️ CBV divulga lista de jogadoras inscritas nos Jogos de Paris 2024

🏐 GRUPOS DE PARIS 2024

Grupo A - França, Estados Unidos, China e Sérvia

Grupo B - Brasil, Polônia, Japão e Quênia

Grupo C - Itália, Turquia, Holanda e República Dominicana

Diferentemente de outros anos, o torneio das Olimpíadas terá três grupos de quatro seleções. As duas primeiras colocadas de cada chave avançam para as quartas de final, além das duas melhores terceiras.