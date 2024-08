O que precisa acontecer para o Brasil se classificar no basquete nas Olimpíadas?

Jogadores do Brasil após vitória sobre o Japão (Foto: Sameer Al-Doumy / AFP)







Publicada em 02/08/2024 - 08:39 • Paris (FRA) • Atualizada em 02/08/2024 - 11:47

O Brasil venceu o Japão por 102 a 84 nesta sexta-feira (2) e segue na luta por vaga no mata-mata do basquete masculino das Olimpíadas. Com o resultado, a Seleção assegurou o terceiro lugar do grupo B e, agora, aguarda outros resultados para conseguir avançar às quartas de final. A seguir, o Lance! te explica os cenários.

Como funciona o basquete nas Olimpíadas?

O torneio olímpico de basquete conta com 12 seleções, divididas em três grupos. Os dois primeiros colocados de cada chave, além dos dois melhores terceiros lugares, avançam. Após o número de vitórias, o primeiro critério de desempate dentro de um grupo é o confronto direto. Na sequência, vem o saldo de pontos.

Com a vitória sobre o Japão, a Seleção terminou a primeira fase na terceira colocação do grupo B, com uma vitória e saldo de -7 pontos. Após o resultado entre Grécia e Austrália, o Brasil passou a estar classificado em qualquer cenário.

🏀 GRUPO A

Canadá - 4 pontos (saldo +17) (-1 jogo)

Grécia - 4 pontos (saldo -8)

Austrália - 4 pontos (saldo -4)

Espanha - 3 pontos (saldo -5) (-1 jogo)

🏀 GRUPO B

Alemanha - 4 pontos (saldo +33) (-1 jogo)

França - 4 pontos (saldo +16) (-1 jogo)

Brasil - 4 pontos (saldo -7)

Japão - 2 pontos (saldo -42)

🏀 GRUPO C

Estados Unidos - 4 pontos (saldo +43) (-1 jogo)

Sérvia - 3 pontos (saldo +15) (-1 jogo)

Sudão do Sul - 2 pontos (saldo -6) (-1 jogo)

Porto Rico - 2 pontos (saldo -52) (-1 jogo)

Jogadores do Brasil tiram foto para celebrar vitória sobre o Japão no basquete masculino das Olimpíadas (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP)

Sérvia e Sudão do Sul se enfrentam neste sábado (3), às 16h (também horário de Brasília), no último jogo da primeira fase das Olimpíadas. Caso a Sérvia vença o confronto, há boas chances do Brasil enfrentar o "Dream Team" dos Estados Unidos, que deve terminar a primeira fase com a melhor campanha. Os times ficariam nos potes G e D, respectivamente, que se cruzam no sorteio das quartas de final.

