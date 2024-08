Torcedores vão à loucura com herói do Brasil contra o Japão no basquete das Olimpíadas: ‘Meu avô viu Pelé, eu vi Caboclo’

Bruno Caboclo enterra contra o Japão (Foto: Mark TERRILL / POOL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 09:13 • Paris (FRA)

A atuação de Bruno Caboclo na partida entre Brasil e Japão, válida pela última rodada da fase de grupos do basquete masculino das Olimpíadas, levou os torcedores à loucura na web nesta sexta-feira (2). O pivô brasileiro teve incríveis 33 pontos e 17 rebotes no duelo decisivo, que pode levar a Seleção ao mata-mata do torneio em Paris.

Nas redes sociais, internautas exaltaram o grande desempenho de Caboclo contra os japoneses. O jogador foi o principal pontuador e reboteiro do jogo, o que rendeu a ele uma enxurrada de elogios na web. Alguns afirmaram que o pivô do Brasil teve uma das melhores atuações individuais da história do basquete nos Jogos Olímpicos, enquanto outros "compararam" o atleta a Pelé, Michael Jordan, LeBron James e outros.

O Brasil venceu o Japão por 102 a 84 nesta sexta-feira (2), última rodada da primeira fase do basquete masculino das Olimpíadas 2024, com Bruno Caboclo como grande destaque. Agora, a Seleção torce por outros resultados para garantir vaga no mata-mata.

