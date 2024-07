Número 1 cai, e Hugo Calderano se torna favorito a alcançar final das Olimpíadas

Hugo Calderano está nas quartas de final do tênis de mesa (Foto: JUNG Yeon-je / AFP)







Escrito por Lucas Boustani e Pedro Werneck • Publicada em 31/07/2024 - 13:15 • Paris (FRA)

As chances de medalha do Brasil no tênis de mesa aumentaram consideravelmente após os resultados desta quarta-feira (31). O brasileiro Hugo Calderano venceu o francês Alexis Lebrun e se classificou para as quartas de final. Além disso, o mesatenista viu o número 1 do mundo, Wang Chuqin, da China, cair na segunda fase do torneio.

O chinês estava na chave do brasileiro e poderia enfrentá-lo na semifinal. Com a eliminação, Hugo Calderano perdeu um concorrente forte pelo pódio e se tornou o principal candidato à final olímpica. No caminho para a decisão, o nosso mesatenista será o favorito em todos os confrontos.

Os únicos dois jogadores que têm posição superior ao brasileiro no ranking mundial ainda vivos na competição estão na outra chave. Tratam-se do chinês número quatro do mundo, Fan Zhendong, e do melhor jogador fora da Ásia, o francês Felix Lebrun.

Nas quartas de final da competição, Hugo Calderano irá enfrentar o sul-coreano Jang Woojin, que derrotou o japonês Shunsuke Togami por 4 sets a 0, também nesta quarta-feira (31). O confronto reedita as oitavas de final das Olimpíadas de Tóquio, quando o brasileiro venceu por 4 sets a 3 e se tornou o primeiro atleta do Brasil a chegar às quartas da modalidade.

Caso confirme a vaga na final, Calderano deve ter uma missão difícil, mas não impossível. Em junho, o brasileiro perdeu por 4 a 0 para Fan Zhendong na semifinal do WTT Champions Chongqing 2024. Por outro lado, em março, venceu o mesmo adversário por 4 a 2 na semifinal do WTT Champions Incheon 2024.

Também em junho, Hugo foi campeão do WTT Star Contender Ljubljana justamente após vencer Felix Lebrun na final. O placar foi um contundente 4 a 0. Na carreira, os dois se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias para cada lado.

Hugo Calderan em ação nas oitavas de final das Olimpíadas de Paris (Foto: JUNG Yeon-je / AFP)

Ainda pelas quartas de final, Hugo Calderano e o coreano Jang Woojin se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 10h (de Brasília).