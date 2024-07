Olimpíadas: o que o Brasil precisa para se classificar no vôlei masculino?

Bruninho, campeão olímpico no Rio de Janeiro, é o capitão da Seleção em Paris (Foto: Divulgação / FIVB)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 12:01 • Paris (FRA)

O Brasil perdeu as duas primeiras partidas das Olimpíadas no vôlei masculino - 3 a 1 para a Itália e 3 a 2 para a Polônia. No entanto, a Seleção ainda pode se classificar para as quartas de final. Mais do que isso, a equipe de Bernardinho só depende de si para alcançar a vaga.

O funcionamento do vôlei nos Jogos Olímpicos é o seguinte: as seleções estão distribuídas em três grupos de quatro equipes e as duas melhores avançam diretamente. Além disso, passam os dois melhores terceiros colocados.

Como funciona a pontuação no vôlei nas Olimpíadas: a vitória por 3 a 0 ou 3 a 1 vale três pontos, como no futebol. Por outro lado, o triunfo pelo placar de 3 a 2 vale apenas dois. Nesse caso, a equipe derrotada também leva um ponto.

Rodada final: a próxima partida dos brasileiros será contra o Egito, já nesta sexta-feira (2), às 8h (de Brasília). Caso o Brasil vença por 3 a 0 ou 3 a 1, estará classificado como um dos dois melhores terceiros colocados. Isso porque não poderá ser ultrapassado por Sérvia e Canadá, que brigam pela terceira posição no Grupo A.

Caso a Seleção vença por 3 a 2, porém, é hora de pegar a calculadora. Três resultados possibilitariam a classificação brasileira: vitória do Canadá contra a Sérvia, triunfo dos sérvios por 3 a 2 ou vitória da Argentina por 3 a 0 diante da Alemanha. No último cenário, os alemães manteriam a terceira posição no Grupo C, mas com uma campanha pior do que a do Brasil.

Darlan, jovem atleta, pode ser trunfo do Brasil para a classificação (Foto: Divulgação / FIVB)

Classificação do vôlei masculino

🏐 GRUPO A

Eslovênia - 6 pontos (seis sets ganhos e um perdido)

França - 5 pontos (seis sets ganhos e dois perdidos)

Sérvia - 1 ponto (dois sets ganhos e seis perdidos)

Canadá - 0 pontos (um set ganho e seis perdidos)

🏐 GRUPO B

Itália - 6 pontos (seis sets ganhos e um perdido)

Polônia - 5 pontos (seis sets ganhos e dois perdidos)

Brasil - 1 ponto (três sets ganhos e seis perdidos)

Egito - 0 pontos (nenhum set ganho e seis perdidos)

🏐 GRUPO C

Estados Unidos - 5 pontos (seis sets ganhos e dois perdidos)

Japão - 4 pontos (cinco sets ganhos e quatro perdidos)

Alemanha - 3 pontos (cinco sets ganhos e cinco perdidos)

Argentina - 0 pontos (um set ganho e seis perdidos)