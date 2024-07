Por que ‘Bala Loka’? Entenda apelido do brasileiro finalista nas Olimpíadas

Gustavo Oliveira, o Bala Loka, em ação em Paris (Foto: Gaspar Nóbrega/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 03:00 • Paris (FRA)

Primeiro brasileiro a disputar uma final de Olimpíadas no ciclismo BMX, Gustavo Oliveira é conhecido por um termo curioso: "Bala Loka". O atleta fará a decisão da modalidade nesta quarta-feira, às 9h45. O Lance! te explica o motivo do apelido irreverente.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Em entrevista ao "Esporte Espetacular", Gustavo contou a história de como recebeu o apelido. Segundo o atleta, o termo surgiu após um acidente, onde caiu de um lugar alto, que o levou ao desmaio. Depois do ocorrido, um amigo o batizou como "Bala Loka".

- Acordei no carro do meu pai com ele jogando água em mim. Lembro do Overall (um amigo) falando bala, o bala louca. E ficou para sempre - contou Gustavo.

Na classificatória, disputada na última terça-feira (30), Gustavo somou 85,79 e se classificou com a oitava melhor nota. Aos 21 anos, "Bala Loka" foi 10º colocado no Mundial de 2023 e conquistou o bronze no Pan-Americano de Santiago.