Olimpíadas: chinês número 1 no tênis de mesa perde após ter raquete quebrada por fotógrafo

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 09:40 • Paris (FRA)

A segunda rodada do tênis de mesa das Olimpíadas foi marcada por uma zebra nesta quarta-feira (31). O chinês Wang Chuqin, atual número 1 do mundo da modalidade, perdeu para o sueco Truls Moregard, 26º no ranking da categoria, por 4 sets a 2, e se despediu dos Jogos Olímpicos.

O surpreendente resultado tem uma história inusitada por trás. Por acidente, um fotógrafo quebrou a raquete principal de um dos favoritos ao título em Paris às vésperas da partida. O fato aconteceu nesta última terça-feira, quando Chuqin festejava junto com o compatriota Sun Yingsha a primeira medalha de ouro na carreira, nas duplas da modalidade.

Ao se deparar com a situação, o chinês chegou a se desesperar e precisou ser acalmado pelo técnico. Poucos sabem, mas a relação de um mesatenista com a própria raquete é muito pessoal. Questões como costume ao peso e a pegada interferem diretamente no desempenho dos atletas da modalidade. Chuqin chegou a tratar do tema com a imprensa e se mostrou confiante para a partida contra o sueco.

- Perdi um pouco o controle das minhas emoções, não entendi por que os fotógrafos fizeram aquilo. Mas acho que não era a intenção deles. Não posso fazer nada agora que isso já aconteceu. Acredito que ainda serei capaz de jogar bem com minha raquete reserva. Talvez seja o destino - disse o chinês.

The paddle used to win the Olympic gold was trampled and broken by reporters rushing into the coaches' area. 😩#Olympics #Paris2024 #TableTennis #WangChuqin pic.twitter.com/3wfvxxvhiq — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) July 31, 2024

Apesar do pensamento positivo, o número 1 do mundo não conseguiu confirmar o favoritismo contra o adversário. Assim, com a raquete reserva, Chuqin se despediu dos Jogos Olímpicos.

Vale destacar que o chinês estava na chave de Hugo Calderano, que agora tem menos um oponente favorito na busca pela medalha olímpica. O brasileiro disputa as oitavas de final contra o francês Alexis Lebrun nesta quarta-feira, às 11h (de Brasília), em Paris.