Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 12:25 • Rio de Janeiro (RJ)

As Olimpíadas de Paris chegaram ao fim, mas a brincadeira na internet é eterna! Com show de Stephen Curry na final do basquete masculino no último sábado (10), os Estados Unidos bateram a França e conquistaram o ouro olímpico pela oitava vez consecutiva. O "Chef" americano, como é conhecido o armador, incomodou os franceses com sua atuação, tanto que a rede de McDonald's da França anunciou, em sua conta no Instagram, a retirada do molho curry de seu cardápio.

Na imagem, os dizeres "Por motivos óbvios, vamos retirar esse molho" acompanhados pela foto do molho e a legenda de "Em no mínimo de 4 anos", sendo o tempo de chegar uma possível revanche nas próximas olimpíadas.

Sem perder a oportunidade, a conta da McDonald's norte-americana respondeu por sua conta no X (antigo Twitter), com uma imagem da publicação do Instagram e a legenda: "Nós gostaríamos de ficar com esse molho curry, se vocês não quiserem". Com a foto de uma caixa de molhos curry endereçada para os Estados Unidos, a equipe francesa respondeu: "Seu pedido está a caminho". Como é possível conferir abaixo:

A interação gerou muitas risadas e mensagens de franceses que concordam com a atitude de retirar o molho ou lamentam a perda do molho querido.