Recurso de Jordan Chiles é negado e novela sobre bronze nas Olimpíadas chega ao fim

Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 12:52 • Rio de Janeiro (RJ)

A disputa fora dos tatames pela medalha de bronze do solo na ginástica artística nas Olimpíadas de Paris teve um desfecho. A Confederação de Ginástica dos Estados Unidos divulgou, na segunda-feira (12), que a Corte Arbitral do Esporte (CAS) negou o recurso feito pela entidade para manter o bronze conquistado por Jordan Chiles nos Jogos. A medalha será entregue à romena Ana Barbosu.

O recurso pedido pela Confederação dos EUA foi enviado após o CAS ordenar que Chiles devolvesse a medalha para Ana Barbosu, depois da reavaliação das notas. Na ocasião, a ginasta estadunidense subiu ao pódio ao lado da compatriota Simone Biles, medalha de prata, e Rebeca Andrade, que ficou com o ouro no solo.

No sábado (10), o CAS anunciou a alteração nas notas finais da decisão do aparelho. Com isso, o bronze iniciou-se uma briga judicial para saber quem levaria a medalha. Após a reavaliação da Corte, Jordan Chiles ficaria com uma nota do que as duas ginastas romenas, Ana Barbosu e Sabrina Maneca-Voineca, caindo para a 5ª colocação.

Entenda o caso

Jordan Chiles foi a última ginasta a se apresentar na prova do solo da ginástica artística nos Jogos de Paris. Antes da estadunidense se apresentar, Rebeca Andrade e Simone Biles eram a primeira e segunda colocada, respectivamente, e Ana Barbosu em terceiro com uma nota 13,700.

Após a apresentação, Chiles recebeu um 13,666, o que a deixaria apenas na 5ª colocação, atrás das duas romenas, ambas com 13,700. A comissão técnica dos Estados Unidos pediu a revisão do desempenho de Chiles - com o pedido acatado, a nota da ginasta subiu para 13,766, deixando Ana e Sabrina fora do pódio. O recurso gerou polêmica durante a competição e houve reclamação de boicote por parte da delegação romena.

A Federação da Romênia de Ginástica entrou com recurso no CAS alegando que o pedido feito pela comissão estadunidense era irregular, o que foi acatado. De acordo o tribunal, os EUA pediram a revisão após o tempo permitido pelo regulamento, que é de um minuto a partir da divulgação da nota de cada ginasta.

Com a decisão, Chiles volta a ter a nota de 13,666 e ocupará a 5ª posição da prova. Além disso, Ana Barbosu retorna para o pódio com a medalha de bronze e uma nota de 13,700 - a mesma de Sabrina Maneca-Voinea, mas que fica na 4ª colocação pelo critério de desempate.

Confira a nota completa da Federação Internacional de Ginástica:

"Após a publicação da decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), a FIG confirma que os resultados da final do solo da ginástica artística feminina, do dia 5 de agosto de 2024, foram alterados em concordância com a decisão:

-A nota inicial de 13.666 dada a Jordan Chiles (EUA) foi restabelecida.

- O ranking da final do solo da ginástica artística feminina foi modificado com Ana Barbosu (Romênia) terminando em terceiro com a nota de 13.766."

A ordem do CAS, no entanto, não afeta Rebeca Andrade. A ginasta brasileira se mantém na primeira colocação com a medalha de ouro, seguida de Simone Biles, com a prata - cada uma com 14,166 e 13,333, respectivamente.