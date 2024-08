Presidente da CBF celebra medalha de prata nas Olimpíadas e define meta da Seleção Feminina para Copa do Mundo

Ednaldo Rodrigues durante entrevista coletiva (Rodrigo Ferreira/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 15:17 • São Paulo (SP)

Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues celebrou o resultado da Seleção Feminina de Futebol, que conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris.

Após as comemorações, o mandatário concentrará esforços na realização da Copa do Mundo de 2027. Em maio deste ano, o Brasil foi eleito, com 119 votos, como país sede do próximo mundial.

- A Olimpíada passou, comemoramos nossa medalha de prata. Foi muito importante disputar a final olímpica. Agora nós queremos focar na Copa do Mundo de 2027. Todo o nosso trabalho será intensificado para realizar a melhor edição de um Mundial - afirmou Ednaldo Rodrigues.

Vice-campeão olímpico, o Brasil fará uma preparação especial para a Copa do Mundo. A ideia da federação é marcar amistosos em todas as Datas Fifa - preferencialmente com as potências da modalidade.

- Queremos sempre jogar contra as potências. Acredito que só crescemos quando nos preparamos com os melhores - disse.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, e Arthur Elias, técnica da Seleção Brasileira Feminina (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Seleção Brasileira nas Olimpíadas

Para chegar à decisão nos Jogos Olímpicos, a equipe comandada por Arthur Elias derrubou duas potências no mata-mata. Nas quartas de final, o Brasil derrotou a anfitriã França por 1 a 0. Na semifinal, derrubou a Espanha, atual campeã Mundial.