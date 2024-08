LeBron James e Stephen Curry presenteiam fãs de basquete com parceria nas Olimpíadas

Os veteranos LeBron James e Stephen Curry lideraram o Dream Team nas Olimpíadas (Foto: AFP)







Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 10/08/2024 - 20:22 • Rio de Janeiro (RJ)

LeBron James e Stephen Curry são os símbolos de uma geração na NBA. Especialmente com as camisas de Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, respectivamente, protagonizaram as grandes batalhas da liga americana de basquete nos últimos anos. Os dois nunca haviam atuado juntos na seleção, se reuniram para as Olimpíadas de Paris e, sim, foi tão bom quanto todos esperavam.

Os dois astros se destacam, entre tantas coisas, pela longevidade. James, aos 39 anos, e Curry, aos 36, ainda conseguiram mostrar as suas grandes valências nas Olimpíadas. O ala do Los Angeles Lakers foi o grande líder do Dream Team, formado a partir das suas ligações de telefone, e mostrou regularidade em todas as principais estatísticas ao longo da competição. O armador, por sua vez, começou o torneio apagado, mais importante sem a bola do que com ela, mas terminou como o grande personagem.

LeBron terminou as Olimpíadas com médias de 14.2 pontos, 8.5 assistências e 6.8 rebotes por partida. King James, como é conhecido, teve momentos decisivos, mas também soube elevar o nível dos companheiros e deixá-los tomar à frente em diferentes circunstâncias de jogo.

Curry iniciou o torneio olímpico com pouco destaque e irregular nos arremessos, mas sempre atraindo as defesas adversárias e possibilitando que os companheiros liderassem a pontuação. Nos últimos jogos, quando a missão ficou mais difícil, foi a vez de mostrar todo o seu talento e explorar a individualidade. O armador foi o cestinha americano na semifinal, contra a Sérvia, e na final, contra a França. Na soma das duas partidas, foram 17 bolas de três para o "Chef", fundamento no qual é considerado o melhor da história.

Os dois veteranos se entenderam muito bem dentro das quadras e mais ainda fora delas. Os fãs ficaram empolgados em acompanhar o cotidiano do Dream Team através das postagens da seleção americana nas redes sociais. E uma coisa se repetia na maioria dos vídeos: Curry e James juntos. Mesmo quando rivais, os dois sempre tiveram boa relação, com eventuais faíscas em duelos decisivos. Nascidos na mesma cidade, Akron, em Ohio, se conheceram quando o armador estava no basquete universitário e o ala, já consagrado na NBA, foi admirá-lo in loco.

Curry e James têm o mesmo número de títulos na NBA: quatro. E poderiam ser mais se não fosse a presença do outro na liga. Além disso, contam com diversos prêmios individuais. Mesmo assim, jogaram as Olimpíadas com a gana de garotos e celebraram intensamente cada cesta e vitória. Certamente, o comprometimento serve de lição para os atletas mais jovens.

Reunidos para formar o Dream Team, Stephen Curry e LeBron James de fato realizaram o sonho de muitos fãs de basquete ao atuarem juntos, o que só havia acontecido até então no All-Star Game, o jogo das estrelas da NBA. Ainda que tenham preparo físico impressionante e enorme sede por vitória, os dois devem se aposentar nos próximos anos. Então, só nos resta agradecer pelas carreiras e por mais um presente.