Curry brilha, e Estados Unidos bate a França na disputa pelo ouro no basquete masculino das Olimpíadas

Publicada em 10/08/2024 - 18:29 • Paris (FRA)

O Dream Team dos Estados Unidos bateu a França por 98 a 87 neste sábado (10) e conquistou o ouro do basquete masculino das Olimpíadas de Paris. O grande destaque da partida foi Stephen Curry, que fez 24 pontos - 12 destes no último período - e comandou a vitória americana. Os donos da casa ficam com a prata, e a Sérvia com o bronze.

Como foi o jogo entre França e EUA no basquete das Olimpíadas?

O jogo foi equilibrado do início ao fim, mas com certo controle do time americano, que fechou o primeiro quarto com vantagem de 20 a 15. No segundo período, o duelo seguiu no mesmo ritmo, com o Dream Team melhor, mas sem conseguir desgarrar no placar. Assim, as equipes foram para o intervalo com o placar em 49 a 41 para os EUA.

Após a pausa, a França cresceu de produção e o equilíbrio se manteve. Comandados por Yabusele e Wembanyama, os donos da casa venceram o terceiro quarto por 25 a 23, mas o placar seguiu com os americanos em 72 a 66. No quarto período, os franceses ensaiaram recuperação e chegaram a diminuir a vantagem para apenas três pontos. Contudo, Stephen Curry chamou a responsabilidade e marcou 12 pontos em três minutos para consolidar a vitória em 98 a 87 e a medalha de ouro para para os EUA.

Stephen Curry arremesa durante Estados Unidos x França na final do basquete masculino das Olimpíadas (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

França x EUA

Final - Basquete masculino - Olimpíadas 2024

🗓️ Data e horário: sábado, 10 de agosto de 2024, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: AccorHotels Arena, em Paris, na França

🏀 PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FRANÇA (Técnico: Vicent Collet)

Nando de Colo, Bilal Coulibaly, Guerschon Yabusele, Victor Wembanyama e Rudy Gobert.

ESTADOS UNIDOS (Técnico: Steve Kerr)

Stephen Curry, Devin Booker, LeBron James, Kevin Durant e Joel Embiid.