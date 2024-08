Dream Team acorda de ‘pesadelo’, vira contra a Sérvia e vai à final do basquete das Olimpíadas

Cury e Durant celebram ponto durante EUA x Sérvia (Foto: Damien MEYER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 17:51 • Paris (FRA)

O Dream Team bateu a Sérvia por 95 a 91 nesta quinta-feira (8) e é finalista do basquete masculino das Olimpíadas de Paris. Os europeus levaram a melhor nos três primeiros quartos, mas a seleção dos Estados Unidos foi decisiva na reta final para virar o jogo. O adversário dos EUA pelo ouro será a França, que bateu a Alemanha na outra semifinal.

Como foi o jogo entre EUA e Sérvia no basquete das Olimpíadas?

A Sérvia começou a chocar o mundo no primeiro quarto. Com ótimo aproveitamento da bola de três, os europeus abriram vantagem de 31 a 23, com Stephen Curry sendo o único destaque americano. No segundo período, o duelo teve mais equilíbrio, mas mais uma vez os sérvios levaram a melhor com parcial de 23 a 20, indo para o intervalo com 54 a 43.

Após o intervalo, mais uma vez o equilíbrio reinou. O Dream Team ensaiou recuperação, mas a Sérvia se reencontrou na partida e voltou a abrir diferença, fechando o terceiro período em 76 a 63. Contudo, nos dez minutos finais, a força do time norte-americano foi decisiva. Os EUA fecharam a última parcial em 32 a 15 e conquistaram a vaga na decisão. Os detaque do confronto foi Curry, com 36 pontos.

Stephen Curry vai para cesta durante partida entre Dream Team e Sérvia nas Olimpíadas (Foto: Mark TERRILL / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Estados Unidos x Sérvia

Semifinal - Basquete masculino - Olimpíadas 2024

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 8 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: AccorHotels Arena, em Paris, na França

🏀 ESCALAÇÕES

ESTADOS UNIDOS (Técnico: Steve Kerr)

Stephen Curry, Jrue Holiday, Devin Booker, LeBron James e Joel Embiid.

SÉRVIA (Técnico: Svetislav Pesic)

Aleksa Avramovic, Bogdan Bogdanovic, Ognjen Dobric, Nikola Jokic e Filip Petrusev.