Web se derrete por atuação de Stephen Curry em EUA x França: ‘Colocou as Olimpíadas no bolso’

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 18:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Stephen Curry teve mais uma atuação fantástica na final das Olimpíadas de Paris. O armador anotou 24 pontos, todos eles em bolas de três, e liderou os Estados Unidos à vitória por 98 a 87 contra a França. Para garantir o ouro, o jogador do Golden State Warriors fez 12 pontos apenas no último quarto, quando os franceses começavam a encostar no placar, o que levou a web à loucura.

O armador já vinha de grande atuação na semifinal contra a Sérvia. Na ocasião, Curry foi o cestinha do jogo, com 36 pontos, segunda maior marca de um americano em Olimpíadas. Com mais uma performance brilhante, ele acaba com a desconfiança após uma fase de grupos apagada. Veja as reações da web à atuação de Stephen Curry na final abaixo.