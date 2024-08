Da mesma cidade, rivais e amigos: entenda a relação entre LeBron James e Stephen Curry

Stephen Curry e LeBron James se cumprimentam em partida dos EUA (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 14:14 • Paris (FRA)

Astros do Dream Team dos Estados Unidos no basquete masculino das Olimpíadas, LeBron James e Stephen Curry têm história de rivalidade e protagonismo na NBA. Apesar dos anos de disputa na liga, os dois jogadores cultivam uma boa relação dentro e fora das quadras e dividem inclusive o local de nascimento.

Os dois maiores nomes da última geração do basquete são naturais da pequena Akron, em Ohio, que tem menos de 200 mil habitantes. Mas a coincidência não para por aí: a dupla nasceu no mesmo hospital, LeBron em dezembro de 1984, e Curry em março de 1988. Contudo, ao contrário do companheiro de seleção, Steph pouco viveu em sua cidade natal, já que se mudou para Carolina do Norte meses depois de seu nascimento.

Mesmo com a rivalidade na NBA - sobretudo nos quatro anos em que Golden State Warriors, de Curry, e Cleveland Cavaliers, de James, decidiram a liga -, os conterrâneos têm uma boa relação fora das quadras. Segundo o armador dos Warriors, os dois se conheceram em 2008, antes mesmo de ele entrar na NBA. No ano seguinte, se enfrentaram em Cleveland e LeBron o convidou para jantar em sua casa.

- Essa história é engraçada. Mas, basicamente, eu não percebi que era a primeira vez que estava em Akron desde o meu nascimento. Foi um dia antes de enfrentarmos o Cleveland Cavaliers em 2009. Eu havia conhecido LeBron um ano antes, quando ele foi aos nossos jogos universitários e tudo mais. Então, estou no hotel antes da partida e ele me liga. Do nada, me perguntando se eu queria ir até a casa dele, e ele morava em Akron na época - contou Curry em seu podcast, em junho deste ano.

Steph também descreveu a relação com James como "complexa". No início, LeBron fez papel de "mentor" para o então jovem do Golden State Warriors. Porém, o companheirismo deu lugar à rivalidade ferrenha e quatro finais seguidas de NBA. Hoje, com ambos mais distantes das grandes disputas na liga americana, a amizade parece prevalecer.

- É uma relação complexa, porque vai desde eu bem jovem jogando um torneio, ele vindo me assistir como um novato na liga e ele me dando conselhos sobre como superar algumas das dificuldades iniciais pelas quais eu passaria como jogador, até as quatro finais consecutivas - revelou Curry.