Escalação do Brasil: Arthur Elias despista sobre titularidade de Marta

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 05:00 • Paris (FRA)

Após ficar fora dos dois últimos jogos da Seleção Brasileira, Marta tem a presença incerta como titular na final do futebol feminino das Olimpáidas. O técnico Artur Elias ainda não definiu a escalação e despistou sobre o possível retorno da camisa 10.

- Ainda não (definiu a escalação do Brasil). É tudo muito intenso e corrido. As decisões são tomadas baseadas no dia a dia. É muito bom contar com o retorno da Marta, com tudo que ela entrega de qualidade e experiência e o que ela representa. Será incluída, assim como todas, no método de trabalho, para escolhermos o time de início e as trocas, de acordo com o que for melhor para a Seleção - disse Arthur Elias.

Após expulsão de Marta no confronto contra a Espanha, em duelo válido pela fase de grupo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entrou com um recurso no CAS (Corte Arbitral do Esporte) para diminuir a suspensão. No entanto, o pedido foi indeferido pela Corte.

A Seleção Brasileira vai em busca da medalha de ouro inédita para o país, que já conta com duas pratas na modalidade. A seleção dos EUA, por sua vez, é tetracampeã olímpica, além de possuir uma prata e um bronze.

Apesar da indefinição, a tendência é que a Seleção Brasileira possa seguir a mesma linha dos último dois jogos. Marta corre por fora em busca de uma vaga. Provável escalação do Brasil: Lorena; Thaís, Tarciane, Rafaelle (Lauren) e Yasmim; Duda Sampaio, Ana Vitória (Angelina), Adriana e Jheniffer; Gabi Portilho e Gabi Nunes.

Marta é dúvida na escalação da Seleção Brasileira para duelo contra os Estados Unidos (Foto: Philippe LOPEZ/AFP)

O Brasil enfrenta os Estados Unidos neste sábado (10), às 12h (de Brasília), no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris.