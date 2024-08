Marta não atuou contra França e Espanha (Foto: Rafael Vieira/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 15:00 • Paris (FRA)

O Brasil enfrenta os Estados Unidos, no próximo sábado (10), às 12h (Brasília), no Parque dos Príncipes, em busca da medalha de ouro do torneio de futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A Seleção Brasileira conta com o retorno da Marta, que cumpriu dois jogos de suspensão, após ser expulsa contra a Espanha, na fase de grupos.

Muito criticada durante toda a competição, Marta viu o futebol da Seleção Brasileira crescer durante a sua ausência, nas vitórias contra a França por 1 a 0, nas quartas de final, e contra a Espanha por 4 a 2, na semifinal.

Por isso, a equipe do LANCE! fez uma enquete no seu canal do WhatsApp perguntando se a Marta deve ou não ser titular contra os Estados Unidos, na final das Olimpíadas.

A votação durou 48 horas, e o resultado foi o seguinte:

16% dos votantes acham que a Marta deve ser titular.

84% dos votantes acham que a Marta deve começar no banco.